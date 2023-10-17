"Ми всі різні": Сара Джессіка Паркер висловилася про старіння
Знаменитість зазначила, що надасть перевагу догляду за шкірою, а не корекціям чи хірургічним втручанням.
58-річна американська акторка Сара Джессіка Паркер висловилася про старіння. Про це пише Glamour.
"Ми всі прокидаємось, у нас відбувається мільйон речей, і нам просто потрібно продовжувати свої дні – я не розумію, який наголос робиться на роздумах про старіння", — почала свою промову зірка культового серіалу "Секс і місто".
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу шоу-бізнесу!
Джессіка Паркер зазначила, що надасть перевагу догляду за шкірою, а не корекціям чи хірургічним втручанням.Важливо
"Мені подобається, що люди вирішують робити те, що вони хочуть, і знаходять спосіб, який змушує їх почуватися краще, коли вони виходять за двері", – розповідає американська знаменитість.
Сара Джессіка Паркер наголосила, що їй як акторці призначено ділитися емоціями та "спілкуватися" своїм обличчям, яке для неї має рухатися.
"Ми всі різні, і мені це подобається в жінках", — додала виконавиця ролі Керрі Бредшоу.
Акторка додає: "Кожен зачіпає чиюсь фігуру, обличчя, ніс, волосся, вагу. І тому на мене зараз тиск не з боку Голлівуду. Тиск з боку людської раси, і він такий же нездоровий, як тиск Голлівуду".
Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер створюватиме фільм про українських танцюристів.
Також Фокус писав про нового члена родини Сари Джессіки Паркер, якого вона забрала зі знімального майданчика.