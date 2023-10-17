Сара Джессіка Паркер стала продюсеркою фільму про українських танцюристів (відео)

Документальний фільм, який продюсує Сара Джессіка Паркер, покаже стійкість і силу українського народу в особі ветерана Олександра Будька.

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58-річна акторка Сара Джессіка Паркер виступила виконавчою продюсеркою документального фільму Front Row ("Перший ряд") про українських артистів балету в еміграції, повідомляє Variety.

Синопсис стрічки, режисеркою якої стала Міріам Гуттманн, презентували на міжнародній телеконференції Mipcom у Каннах.

У центрі сюжету — історія 26-річного українського ветерана Олександра Будька з позивним "Терен", який втратив обидві ноги в бою на кордоні України з Росією. У жовтні 2023 року українська балетна трупа під назвою United Ukrainian Ballet, створена з артистів балету в еміграції, ставила "Жизель" у Каліфорнійському театрі. Один із провідних артистів Олексій Тютюнник познайомився з Олександром, коли ветеран перебував на протезуванні в Орландо, і запросив його на шоу. І хоча Будько зовсім не танцюрист, виникла ідея спільного проєкту.

За словами Паркер, яка зараз є заступницею голови ради директорів New York City Ballet, "Front Row демонструє наполегливість і людські якості на суворому тлі війни".

Фото: Miriam Guttmann

"Надати цим танцюристам міжнародну платформу, щоб вони могли розповісти свої історії через силу, красу та сміливість балету, — це величезна честь", — наголосила вона.

"Front Row" — це тонка та багатошарова п'єса, що дає можливість зазирнути в незвіданий світ танцю та негараздів. Участь Сари Джессіки в проєкті завдяки партнерству з CAA, безсумнівно, додасть збагачувальний і надихаючий вимір, що зробить його незамінним для покупців по всьому світу", — упевнений засновник і продюсер Scenery Ісідор Роберс.

Наразі документальний фільм перебуває на етапі постпродакшену та входить до списку Mipcom Banijay Rights. Стрічку підтримав і Нідерландський фонд Film Production Incentive і Banijay Rights.

Олександр Будько — людина, яка мотивує не здаватися та йти вперед. Втративши ноги, воїн не просто повернувся до активного життя, а й написав книжку "Історія впертої людини", а 5 липня опублікував у соцмережі свій перший танець із United Ukrainian Ballet.

"Завдяки моїй зустрічі з @alexis.tutunnique у мене розпочалося знайомство з балетом і занурення в цей світ. У лютому, коли ми вперше побачилися, я й не підозрював, у що це виллється, через 4 місяці я танцював перед 3000 глядачами з неймовірними артистами @unitedukrainianballet. Ця постановка, наша дружба з Олексієм і війна в Україні були інтегровані в документальний фільм від Front Row, який ми ось-ось завершимо знімати. Дякую @emmaevelein за потужну хореографію, яка передала все, що ми хотіли донести про війну в Україні. Ця хореографія про наслідки війни, про народ, про те, як ми незламні, попри біль і втрати, ми піднімаємо людське життя понад усе, ми цінуємо своїх людей і йдемо до мети, до перемоги! Спасибі всім, хто допоміг із організацією та підтримкою", — написав Олександр.

Зі свого боку, Тютюнник подякував герою. Він розповів, як запросив ветерана на виставу, і з цього почалася їхня дружба та співпраця.

"Мені було приємно бачити, як балетне мистецтво надихає, заряджає та, ймовірно, лікує душу людини. Балет надихнув Олександра, а Олександр надихнув балет і його артистів, виступивши після вистави з промовою, що надала більшого сенсу мені й іншим артистам рухатися далі та творити Українське мистецтво. Так почалася наша історія, історія дружби, творчих пошуків і їх реалізації…. Спасибі величезне, Олександре, тобі та нашим Героям, що своєю жертвою прокладаєте нам шлях у майбутнє, надихаючи як Українців, так і весь світ своєю непохитністю! Слава Україні! Слава Героям!" — пише він на своїй сторінці в соцмережі.

Раніше Фокус писав, що Сара Джессіка Паркер забрала додому кошеня зі зйомок серіалу "І просто так…"