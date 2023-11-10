Сара Джессика Паркер в бархатном платье посетила вечеринку (фото)

Знаменитость выбрала минимум аксессуаров, чтобы сделать платье главным в новом образе.

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58-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер в стильном фиолетовом платье посетила совместную вечеринку Lele Sadoughi и SJP By Sarah Jessica Parker в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда культового сериала "Секс в большом городе" была замечена во время выхода из итальянского ресторана "Ambra".

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Исполнительница роли Кэрри Брэдшоу была одета в пурпурное бархатное платье с глубоким декольте. Она обула черные туфли с открытым носом в горошек и с черными бантиками сверху.

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Сара Джессика Паркер Фото: Getty Images

Паркер накинула на плечи белое пальто с серебристыми пуговицами. Ее волосы были разделены посередине и затянуты назад в аккуратную прическу.

Актриса продемонстрировала минимум аксессуаров, чтобы ее наряд был главным, и добавила пару серебряных сережек. Звезда экрана также держала в руке большую белую сумку, чтобы хранить вещи, которые ей нужны во время вечерней прогулки по городу.

Сара Джессика Паркер Фото: Getty Images

Макияж Сары Джессики Паркер был сделан в классическом стиле и состоял из дымчатых теней вокруг глаз, а также черной подводки.

Напомним, Сара Джессика Паркер снимет картину об украинских танцорах.

Также Фокус писал о новом члене семьи Сары Джессики Паркер.