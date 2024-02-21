Сара Джессіка Паркер провела час з родиною на природі (фото)

Зірка екрану та її чоловік Меттью Бродерік стали батьками трьох дітей — 21-річного Джеймса та 14-річних доньок-близнят. Пара одружена з 1997 року.

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Американська акторка Сара Джессіка Паркер провела час на природі зі своїм чоловіком Меттью Бродеріком та їхнім сином Джеймсом. Сімейними кадрами спадкоємець зірки серіалу "Секс і місто" ділиться в Instagram.

21-річний Джеймс постав на одному з фото з батьком, позуючи у фіолетовому светрі та світлих штанах. Тим часом Бродерік обрав для майже весняної прогулянки темно-синю сорочку та джинси. Свій образ чоловік Сари Джессіки Паркер доповнив окулярами.

На іншому знімку Сара та її коханий, з яким вони одружені з 1997 року, позували разом на фоні зеленої галявини.

Родина Сари Джессіки Паркер

"Ти точно Паркер", "Вони такі чудові", "Ти вже такий дорослий", "Фіолетовий джемпер дуже стильний", — реагують на нову публікацію підписники сина Сари Джессіки Паркер.

Окрім Джеймса, зіркове подружжя також виховує доньок-близнят, Меріон Лорету Елуел і Табіту Годж, яких народила сурогатна мати. Наразі спадкоємицям Сари Джессіки Паркер по 14 років.

Зіркова родина доволі рідко ділиться сімейними кадрами, бажаючи зберігати свою приватність.

Родина Сари Джессіки Паркер Фото: jwbr0derick\Instagram

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер відвідала вечірку в оксамитовій сукні.

Також Фокус писав про продаж культового вбрання Сари Джессіки Паркер на аукціоні.