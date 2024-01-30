Сара Джессіка Паркер у компанії чоловіка вийшла на публіку (фото)

Зіркова пара одружена з 1997 року. Вони виховують трьох спільних дітей.

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58-річна американська акторка Сара Джессіка Паркер приєдналася до чоловіка Меттью Бродеріка, 61, на зірковій афтепаті після гала-відкриття їхньої вистави Plaza Suite у лондонському готелі Savoy. Про це пише Daily Mail.

Зірка культового серіалу "Секс і місто" зʼявилася в золотистій сукні-міді з блискітками та прозорими накладками, які облягали її підтягнуту фігуру.

Акторка, відома своєю любовʼю до красивого взуття, продемонструвала пару гострих чорних туфель на підборах і поклала свої речі в блискучу сумочку.

Сара Джессіка Паркер та Меттью Бродерік Фото: Getty Images

Світле волосся Сара залишила розпущеним та зробила легкий вечірній макіяж.

Тим часом Бродерік, який разом з акторкою виховує 21-річного сина Джеймса та 14-річних дочок-близнючок Табіту та Меріон, обрав для виходу стильний двобортний костюм у смужку, світлу сорочку, прозорі окуляри та краватку.

Сара Джессіка Паркер та Меттью Бродерік Фото: Getty Images

Американська знаменитість зіграла у виставі Plaza Suite за п'єсою Ніла Саймона. На сцені вона зʼявилася в яскравому ефектному вбранні та капелюшку, зірвавши гучні овації.

Сара Джессіка Паркер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер в оксамитовій сукні зʼявилася на вечірці.

Також Фокус писав про ставлення Сари Джессіки Паркер до старіння.