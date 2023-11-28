Сара Джессіка Паркер позувала на рідкісному знімку з усією родиною (фото)

У знаменитості підростають троє спадкоємців від Метью Бродеріка.

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58-річна американська акторка Сара Джессіка Паркер позує на рідкісному фото з усією родиною. Знімком поділився 21-річний син зірки екрану у своєму Instagram.

Джессіка Паркер возз’єдналася зі своїм чоловіком Метью Бродеріком у Каліфорнії під час перерви на День подяки 2023, і подружня пара позувала для рідкісного кадру зі своїм 21-річним сином Джеймсом Вілкі і 14-річними доньками-близнюками Табітою та Маріон, які зʼявилися на світ завдяки послугам сурогатного материнства. Уся родина лежала на світлому дивані, а Сара позувала біля своєї старшої дитини.

Спадкоємець зірки екрану також продемонстрував свої біцепси у футболці LA Lakers, вболіваючи за команду на Crypto.com Arena.

Джеймс Вілкі підписав свій пост "Будьмо, Каліфорніє".

"Дуже приємно, що ви тут!", "Сподіваюся, у вас була найкраща подорож!!!", "Яке чудове фото!! Я пам'ятаю той день, коли ти народився, а твої батьки вийшли з лікарні", — пригадують у коментарях фоловери 21-річного Джеймса.

Джеймс Вілкі

Зазначимо, що зірка серіалу "Секс і місто" та актор Метью Бродерік, 61, одружилися у 1997 році на цивільній церемонії в історичній синагозі в Нижньому Іст-Сайді на Мангеттені. Наразі подружжя виховує трьох спільних дітей та час від часу зʼявляється разом на публічних заходах.

Сара Джессіка Паркер з родиною Фото: jwbr0derick\Instagram

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер та Метью Бродерік відвідали вечірку в Кенсінгтонському палаці.

Також Фокус писав про ставлення Сари Джессіки Паркер до старіння.