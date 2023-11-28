Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Сара Джессика Паркер позировала на редком снимке со всей семьей (фото)

сара джессика паркер семья, сара джессика паркер муж, дочери сары джессики паркер, мэтью бродерик, джеймс вилки
Фото: Getty Images | Сара Джессика Паркер с мужем и сыном

У знаменитости подрастают трое наследников от Мэтью Бродерика.

Related video

58-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер позирует на редком фото со всей семьей. Снимком поделился 21-летний сын звезды экрана в своем Instagram.

Джессика Паркер воссоединилась со своим мужем Мэтью Бродериком в Калифорнии во время перерыва на День благодарения 2023, и супружеская пара позировала для редкого кадра со своим 21-летним сыном Джеймсом Уилки и 14-летними дочерьми-близнецами Табитой и Марион, которые появились на свет благодаря услугам суррогатного материнства. Вся семья лежала на светлом диване, а Сара позировала возле своего старшего ребенка.

Наследник звезды экрана также продемонстрировал свои бицепсы в футболке LA Lakers, болея за команду на Crypto.com Arena.

Джеймс Уилки подписал свой пост "Будем, Калифорния".

"Очень приятно, что вы здесь!", "Надеюсь, у вас было самое лучшее путешествие!!!", "Какое замечательное фото!!! Я помню тот день, когда ты родился, а твои родители вышли из больницы", — вспоминают в комментариях фолловеры 21-летнего Джеймса.

Джеймс Уилки

Отметим, что звезда сериала "Секс в большом городе" и актер Мэтью Бродерик, 61, поженились в 1997 году на гражданской церемонии в исторической синагоге в Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене. Сейчас супруги воспитывают троих общих детей и время от времени появляются вместе на публичных мероприятиях.

Сара Джессика Паркер с семьей Fullscreen
Сара Джессика Паркер с семьей
Фото: jwbr0derick\Instagram

Напомним, Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик посетили вечеринку в Кенсингтонском дворце.

Также Фокус писал об отношении Сары Джессики Паркер к старению.