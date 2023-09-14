Сара Джессика Паркер появилась в платье с огромным разрезом в Кенсингтонском дворце (фото)

Американская актриса и продюсер выглядела потрясающе и была в отличном настроении.

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58-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер вместе с 61-летним мужем Мэттью Бродериком посетила летнюю вечеринку в Кенсингтонском дворце. О том, что это огромная честь для них, знаменитость написала на своей странице в Instagram.

"Было очень волнительно присутствовать на летней вечеринке в канун Кенсингтонского дворца в саду, организованной нашими дорогими друзьями из театральной группы "Амбассадор".

Мы с Мэтью были искренне тронуты этой честью и рады принять участие в сборе средств для поддержки Фонда театральных артистов сэра Сэма Мендеса. Спасибо, что вы у нас есть. Мы с нетерпением ждем официального возвращения в Лондон всего через несколько месяце", – говорится в подписи к публикации.

На фото тут же Сара изображена в красивом зеленом летящем платье с глубоким вырезом и шифоновыми рукавами в стиле кейпа.

Актриса уложила волосы мягкими волнами, а образ дополнила парой босоножек цвета серебристый металлик на каблуке.

Сара Джессика Паркер Фото: Getty

Кроме нее, вечеринку посетили модель и актриса Кара Делевинь, которая с удовольствием позировала с Сарой для фотографов, Дженна Коулман, Шарлотта Тилбери и многие другие.

Вечеринку в честь Сары и Мэтью организовал генеральный директор Ambassador Theater Group Марк Корнелл. Это произошло после того, как недавно было объявлено, что сериал "И просто так" был продлен на третий сезон на потоковом сервисе HBO Max.

Ранее Фокус писал, что Сара Джессика Паркер забрала домой котенка со съемок сериала "И просто так…".