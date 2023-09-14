Сара Джессіка Паркер з'явилася в сукні з величезним розрізом у Кенсингтонському палаці (фото)

Американська акторка і продюсерка мала приголомшливий вигляд і була у чудовому настрої.

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58-річна американська акторка Сара Джессіка Паркер разом із 61-річним чоловіком Меттью Бродеріком відвідала літню вечірку в Кенсингтонському палаці. Про те, що це величезна честь для них, знаменитість написала на своїй сторінці в Instagram.

"Було дуже хвилююче бути присутнім на літній вечірці напередодні Кенсингтонського палацу в саду, організованій нашими дорогими друзями з театральної групи "Амбасадор". Ми з Метью були щиро зворушені цією честю і раді взяти участь у зборі коштів для підтримки Фонду театральних артистів сера Сема Мендеса. Спасибі, що ви у нас є. Ми з нетерпінням чекаємо на офіційне повернення до Лондона всього за кілька місяців", – ідеться в підписі до публікації.

На фото тут же Сара зображена в красивій зеленій легкій сукні з глибоким вирізом і шифоновими рукавами в стилі кейпа.

Актриса уклала волосся м'якими хвилями, а образ доповнила парою босоніжок кольору сріблястий металік на підборах.

Сара Джессіка Паркер Фото: Getty

Крім неї, вечірку відвідали модель і акторка Кара Делевінь, яка із задоволенням позувала з Сарою для фотографів, Дженна Коулман, Шарлотта Тілбері та багато інших.

Вечірку на честь Сари і Метью організував генеральний директор Ambassador Theater Group Марк Корнелл. Це сталося після того, як нещодавно було оголошено, що серіал "І просто так" було продовжено на третій сезон на потоковому сервісі HBO Max.

Раніше Фокус писав, що Сара Джессіка Паркер забрала додому кошеня зі зйомок серіалу "І просто так…".