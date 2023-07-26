Сара Джессіка Паркер зізналася, що культовий коктейль "Космополітен" був жахливим

Фірмовий коктейль серіалу "Секс і місто", як виявилося, ніколи не подобався виконавиці ролі Керрі Бредшоу.

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Сара Джессіка Паркер поділилася своєю думкою з приводу найкультовішого напою серіалу "Секс і місто" — коктейлю "Космополітен". Про це пише Daily Mail.

58-річна акторка, чия героїня Керрі Бредшоу постійно замовляла Cosmopolitan — рожевий коктейль у келихах для мартіні, розповіла, що справжній коктейль здався їй "жахливим", коли вона вперше спробувала його на знімальному майданчику.

Коктейль "Космополітен" складається з горілки, апельсинового лікеру, соку лайма і журавлинного соку, але SJP сказала на подкасті Table for Two з Брюсом Боззі, що напої, які пили зірки на знімальному майданчику, були не справжніми.

Героїні серіалу "Секс і місто" завжди замовляли Cosmopolitan Фото: Скриншот

"Те, що ми пили під час зйомок, це не був справжній "Космополітен". Це була суміш журавлинного морсу і води. Я ніколи не пила справжні коктейлі — вони мені здавалися жахливими", — розповіла Сара Джессіка Паркер.

Потім одного разу хтось пригостив її Cosmopolitan у барі й він, за словами акторки, був зовсім не таким, як у серіалі.

"Він був непрозорим, блідо-рожевим і з м'якоттю цитрусових. Смак був із родзинкою і сам він був холодним. І я подумала: "О, це "Космополітен". Тепер я розумію", — пожартувала актриса. Тепер за її словами, їй подобається культовий коктейль, але це було явно не те, що подавали в серіалі. Він навіть відрізнявся за виглядом.

"Я не знаю, чи очікували ми коли-небудь від шоу, від того, що ми пили їх постійно, що коктейль стане реальністю", — сказала Сара Джессіка Паркер.

Другий сезон перезавантаження "І просто так..." наразі транслюється на НВО Max. І фанати очікують на повернення Кім Кетролл.

Це буде крихітний епізод, тому що акторка, яка виконала роль Саманти, відмовилася зніматися разом із Сарою Джессікою Паркер, тому що акторки ворогують.

66-річна акторка, яка зіграла культового персонажа, детально розповіла, як її переконали повернутися.

Виступаючи на The View, Кім сказала: "Дуже цікаво було отримати дзвінок від глави HBO. І я сказала: "Хм, дозвольте мені проявити творчий підхід".

Вона зажадала повернути заради камео культову стилістку Патрицію Філд, яка підбирала вбрання для героїнь в оригінальному серіалі.

І Патриція погодилася, хоч зараз вона працює над серіалом "Емілі в Парижі".

Згідно з Variety, Кім Кетролл повернеться тільки для однієї "захопливої" сцени, яку вона зняла 22 березня в Нью-Йорку, не бачачи й не розмовляючи з зірками SJP, Синтією Ніксон і Крістін Девіс. Сцена також була знята без шоураннера AJLT Майкла Патріка Кінга, якого вона терпіти не може.

У цій сцені Саманта, яка переїхала до Лондона, розмовляє телефоном із Керрі Бредшоу.