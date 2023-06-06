Стало відомо, чому Кім Кеттролл повернулася до ролі Саманти у сиквелі серіалу "Секс і місто"

Для цього творцям шоу довелося виконати низку умов, а також роль відіграла дружба Кім із Дарреном Старом, творцем серіалу.

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Звістка про те, що актриса Кім Кеттролл все ж таки повернеться до ролі Саманти Джонс у сиквелі серіалу "Секс і місто", дуже порадувало шанувальників шоу. Але виявилося, що для крихітного епізоду авторам піти на поступки. Про це пише Page Six.

Кім поставила кілька умов, перш ніж погодилася на "захопливу" появу в серіалі "І просто так…". За сюжетом, вона сидітиме в машині і розмовлятиме телефоном з Керрі, перебуваючи в Лондоні.

Кім погодилася повернутися, якщо їй не доведеться зніматися з колишніми колегами з фільму Сарою Джесікою Паркер, Синтією Ніксон та Крістін Девіс.

Джерела також стверджують, що Кеттролл відмовився зніматися, якщо на знімальному майданчику буде шоураннер сиквелу Майкл Патрік Кінг. Також відомо, що на згоду Кім вплинув автор серіалу Даррен Стар, з яким її пов'язує давня дружба.

Коли вийшов перший сезон "І просто так…", його критикували багато за що. І, зокрема, через відсутність Саманти. Вона була фаворитом фанатів, але знявшись в оригінальному серіалі та двох фільмах-сіквелах, Кім відмовилася повертатися на знімальний майданчик третього фільму. Тому що їй не сподобався сюжетний поворот, коли син Міранди надсилатиме їй відверті повідомлення.

Оригінальний склад серіала "Секс і місто" Фото: Скриншот

Також актриса була незадоволена тим, що Паркер отримувала більші гонорари, ніж інші актриси.

Вона кілька разів заявила, що не з'явиться в сиквелі, але тепер джерело повідомляє, що її коротке камео коштувало творцям купу грошей.

Представник HBO сказав: "Для Саманти це був простий та зручний спосіб повернутися. Ми раді, що все вийшло".

Кендіс Бушнелл, знаменита письменниця та автор роману "Секс і місто" також прокоментувала повернення Саманти.

Оригінальний склад серіала "Секс і місто" Фото: Скриншот

"Я впевнена, що їй добре заплатили. Кім — доросла жінка, і вона все робить на своїх умовах. Я люблю Кім і всі люблять Кім. Її повернення хотіли фанати", — сказала письменниця.

Цікаво, але заради короткого епізоду повернеться і знаменита стилістка Патриція Філд, яка зараз працює над серіалом "Емілі у Парижі".

"Я люблю Кім, мені подобалося її одягати, це було так круто. Це була чудова нагода. Вона попросила щось конкретне, і я це надала. Вона знімалася в цій епізодичній ролі, а я зробила це для неї", — сказала Філд., зазначивши, що не хоче втручатися у відносини між актрисами, і просто зробила ласку подрузі

Нагадаємо, раніше вийшов повноцінний трейлер серіалу "І просто так…". Судячи з нього, у другому сезоні буде більше позитиву, ніж у першому, і Керрі знову зустрінеться з Ейданом.