Більше суконь та позитиву. Вийшов новий трейлер "І просто так" із Сарою Джесікою Паркер

Другий сезон сиквела культового серіалу "Секс у великому місті", судячи з трейлера, буде більше схожим на оригінал.

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Вийшов перший повноцінний трейлер другого сезону серіалу І просто так, який є сиквелом шоу Секс у великому місті. Якщо перший сезон вразив смертю містера Біга в першій серії, то другий — явно вийде більш позитивним. Адже Керрі почне зустрічатись із Ейданом. Про це пише People.

"Ви не рухаєтеся далі, бо готові. Ти йдеш далі, бо ти виріс із того, ким був раніше", — каже Керрі на початку трейлера.

Трейлер серіалу "І просто так"

Пізніше Керрі розповідає своїм подругам Міранді Гоббс (Сінтія Ніксон) та Шарлотті Йорк (Крістін Девіс), що у неї все добре після того, як вона провела "весь перший рік" після смерті містера Біга.

Після Керрі заявляє, що "життя занадто коротке, щоб не спробувати щось нове" і зустрічається з ще одним своїм колишнім бойфрендом — Ейданом Шоу (Джон Корбетт), за якого вона мало не одружилася колись.

Творці серіалу одразу зазначили, що герой Корбетта у розлученні. Адже раніше він був одружений і мав дитину.

"Гей, незнайомцю. Пам'ятаєш мене? Тому що якщо це все ще твоя електронна пошта, то це я — Керрі. Я якраз думала про тебе днями. І мені було цікаво, як ти. Отже, як справи?", — пише Керрі лист колишнього хлопця і потім вони зустрічаються в ресторані.

Міранда також готова спробувати щось нове, оскільки вона переїжджає до Лос-Анджелесу, щоб бути з Че Діасом (Сара Рамірес). Проте їхня каліфорнійська мрія недовговічна, оскільки вона починає сумніватися в їхніх стосунках.

Також зміни торкнуться Шарлотти, яка отримає нову пропозицію щодо роботи.

Судячи з трейлера, новий сезон більше нагадуватиме оригінал. Керрі частіше мінятиме вбрання і діалоги менше нагадуватимуть зведення новин. Словом, другий сезон обіцяє бути легшим та позитивнішим.

Трейлер з'явився через день після того, як НВО MAX підтвердив, що Кім Кеттролл з'явиться в другому сезоні в ролі її культового персонажа Саманти Джонс.

Повідомляється, що в епізодичній ролі у фіналі другого сезону персонаж Кім розмовлятиме з Кері телефоном. Згідно з сюжетом, вона живе в Лондоні, і Керрі спілкувалася з нею повідомленнями.

Згідно з Variety, Кетролл знялася в епізодичній ролі 22 березня в Нью-Йорку, не бачачи зірок серіалу і не розмовляючи з ними.

Повідомляється, що вона також не спілкувалася із творцем серіалу Майклом Патріком Кінгом. З усім тим, вона була одягнена знаменитим дизайнером "Сексу у великому місті" Патріцією Філд для цього крихітного епізоду.