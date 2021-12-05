Продюсер "Сексу у великому місті" розповів, що станеться з містером Бігом

Вихід довгоочікуваного сиквелу заплановано на 9 грудня 2021 року

Напередодні в мережу виклали офіційний трейлер продовження культового серіалу "Секс у великому місті". Сиквел "І просто так", у якому буде 10 епізодів, знімали з початку літа 2021 року на вулицях Нью-Йорка та Парижа. Фанати серіалу з нетерпінням очікують на цю прем'єру, яка відбудеться 9 грудня 2021 року.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Свого часу кипіли чутки та домисли навколо майбутньої долі головних героїв. Адже в новому проєкті відмовилася брати участь Кім Кеттролл, яка втілила на екрані роль Саманти Джонс. "Кім Кеттролл через якусь причину більше не хотіла грати Саманту, поки ми знімали (третій) фільм)", — поділився один з творців культової картини в інтерв'ю виданню The Hollywood Reporter. Згодом творці серіалу пояснили, як складеться доля цієї героїні: вона просто переїде до іншого міста.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер на знімальному майданчику сиквелу "Сексу у великому місті" Фото: Getty Images

Тепер дібралися до майбутнього містера Біга, чоловіка мрії Керрі Бредшоу. Продюсер "Сексу у великому місті" Майкл Патрік Кінг поділився секретами майбутнього сюжету та долі містера Біга.

Як стало відомо, у першому епізоді в містера Біга не буде серцевого нападу, про що ходили раніше чутки. Усі будуть живими та здоровими. Також вони не покажуть трагічної смерті 57-річного актора Віллі Гарсона, який помер у вересні 2021 року та виконував роль Стенфорда Блатча, кращого друга Керрі Бредшоу, у картині. Як відомо, Віллі Гарсон довгий час боровся з раком.

[ + – ] Офіційний трейлер "І просто так..."

Зазначимо, що з офіційного трейлера можна зрозуміти, що Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер) та містер Біг (Кріс Норт) все ж таки будуть разом, пори попередні чутки про їхнє розставання. У ролику вони обіймаються та цілуються.

Нагадаємо, що раніше 56-річна Сара Джессіка Паркер зі смутком поділилася подробицями останнього дня зйомок сиквелу "Сексу у великому місті".