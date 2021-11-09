Сара Джессіка Паркер розповіла про останній день зйомок у сиквелі "Сексу у великому місті"

Актриса, яка виконала роль Кері Бредшоу, повідомила, що відчуває "сентиментальний смуток"

Сара Джессіка Паркер показала відео з останнього дня зйомок сиквелу культового серіалу "Секс у великому місті". Актриса пов'язана контрактом, а тому нічого спойлерного продемонструвати не зуміла, тож у кадр потрапили коридори знімального майданчика. Очевидно, що зйомки серіалу проходять на знімальному майданчику номер 4. Про це пише Daily Mail.

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Відомо, що серіал "І просто так…", сиквел культової телесаги "Секс у великому місті", знімається у студіях та на вулицях Нью-Йорка з червня. І дуже оперативно, оскільки зйомки завершуватимуться цього тижня, а прем'єра очікується наприкінці 2021 року.

[ + – ] Знімки зі знімального майданчика "І просто так..." Фото: Скриншот [ + – ] Знімки зі знімального майданчика "І просто так..." Фото: Скриншот

Паркер зазначила, що відчуває "сентиментальний сум", проходячи коридорами студії в "туфельках Керрі".

56-річна Сара Джессіка Паркер з'явилася на зйомках у сукні з білим малюнком та коричневій куртці.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер в останній знімальний день cиквелу Фото: Getty Images

На студії в останній знімальний день були присутні інші актриси, які виконують головні ролі: 56-річна Крістін Девіс і 55-річна Синтія Ніксон. Кім Кетролл, якій неодноразово пропонували повернутися до серіалу, так і не піддалася на вмовляння.

Нагадаємо, Паркер та шоуранер Майкл Патрік Кінг придумали новий розділ історії "Сексу у великому місті", обговорюючи ідею подкасту про оригінальне шоу на початку пандемії коронавірусу.

Поки що жодних деталей про серіал невідомо. Шоуранери зберігають таємницю, але ходять чутки, що Керрі та її коханий "Містер Біг" розлучаться. Зйомки проходили в Нью-Йорку та в Парижі.

Під час зйомок трапилась і сумна подія. Помер актор Віллі Гарсон, який виконав в оригінальному серіалі та всіх сиквелах роль друга Керрі – Стенфорда Блетча.