Сара Джессика Паркер рассказала о последнем дне съемок в сиквеле "Секса в большом городе"
Актриса, исполнившая роль Кэрри Брэдшоу, сообщила, что чувствует "сентиментальную грусть"
Сара Джессика Паркер показала видео с последнего дня съемок сиквела культового сериала "Секс в большом городе". Актриса связана контрактом, а потому ничего спойлерного продемонстрировать не сумела, так что в кадр попали коридоры съемочной площадки. Видно, что съемки сериала проходят на съемочной площадке номер 4. Об этом пишет Daily Mail.
Известно, что сиквел сериала "И просто так…", сиквела культовой телесаги "Секс в большом городе" снимается в студиях и на улицах Нью-Йорка с июня. И весьма оперативно, так как съемки завершаться на этой неделе, а премьера ожидается в конце 2021 года.
Паркер отметила, что чувствует "сентиментальную грусть", проходя по коридорам студии в "туфельках Кэрри".
56-летняя Сара Джессика Паркер появилась на съемках в платье с белым рисунком и коричневой куртке.
На студии в последний съемочный день присутствовали и другие актрисы, исполняющие главные роли: 56-летняя Кристин Дэвис и 55-летняя Синтия Никсон. Ким Кэтролл, которой неоднократно предлагали вернуться в сериал, так и не поддалась на уговоры.
Напомним, Паркер и шоураннер Майкл Патрик Кинг придумали новую главу истории "Секс в большом городе", обсуждая идею подкаста об оригинальном шоу в начале пандемии коронавируса.
Пока никаких деталей о сериале неизвестно. Шоураннеры хранят тайну, но ходят слухи, что Кэрри и ее возлюбленный "Мистер Биг" расстанутся. Съемки проходили в Нью-Йорке и в Париже.
Во время съемок случилось и печальное событие. Скончался актер Уилли Гарсон, исполнивший в оригинальном сериале и всех сиквелах роль друга Кэрри – Стэнфорда Блэтча.