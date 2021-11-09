Сара Джессика Паркер рассказала о последнем дне съемок в сиквеле "Секса в большом городе"

Актриса, исполнившая роль Кэрри Брэдшоу, сообщила, что чувствует "сентиментальную грусть"

Сара Джессика Паркер показала видео с последнего дня съемок сиквела культового сериала "Секс в большом городе". Актриса связана контрактом, а потому ничего спойлерного продемонстрировать не сумела, так что в кадр попали коридоры съемочной площадки. Видно, что съемки сериала проходят на съемочной площадке номер 4. Об этом пишет Daily Mail.

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Известно, что сиквел сериала "И просто так…", сиквела культовой телесаги "Секс в большом городе" снимается в студиях и на улицах Нью-Йорка с июня. И весьма оперативно, так как съемки завершаться на этой неделе, а премьера ожидается в конце 2021 года.

[ + – ] Снимки со съемочной площадки "И просто так..." Фото: Скриншот [ + – ] Снимки со съемочной площадки "И просто так..." Фото: Скриншот

Паркер отметила, что чувствует "сентиментальную грусть", проходя по коридорам студии в "туфельках Кэрри".

56-летняя Сара Джессика Паркер появилась на съемках в платье с белым рисунком и коричневой куртке.

[ + – ] Сара Джессика Паркер в последний съемочный день cиквела Фото: Getty Images

На студии в последний съемочный день присутствовали и другие актрисы, исполняющие главные роли: 56-летняя Кристин Дэвис и 55-летняя Синтия Никсон. Ким Кэтролл, которой неоднократно предлагали вернуться в сериал, так и не поддалась на уговоры.

Напомним, Паркер и шоураннер Майкл Патрик Кинг придумали новую главу истории "Секс в большом городе", обсуждая идею подкаста об оригинальном шоу в начале пандемии коронавируса.

Пока никаких деталей о сериале неизвестно. Шоураннеры хранят тайну, но ходят слухи, что Кэрри и ее возлюбленный "Мистер Биг" расстанутся. Съемки проходили в Нью-Йорке и в Париже.

Во время съемок случилось и печальное событие. Скончался актер Уилли Гарсон, исполнивший в оригинальном сериале и всех сиквелах роль друга Кэрри – Стэнфорда Блэтча.