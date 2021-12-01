Вийшов офіційний трейлер сиквелу "Сексу у великому місті"

Прем'єра картини відбудеться в грудні 2021 року

Учора, 30 листопада 2021 року, в мережі з'явився офіційний трейлер продовження "Сексу у великому місті". Студія HBO представила ролик під назвою "І просто так…Нова глава Сексу і міста", де можна побачити як старих акторів культового серіалу, так і нових. Нагадаємо, що на початку листопада 2021 року вийшов офіційний тизер сиквелу. У ньому показали головних героїнь картини: Керрі Бредшоу, Шарлотту Йорк Голденблатт і Міранду Хоббс, а також їхніх нових подруг.

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Новий серіал "І просто так…", сиквел культового "Сексу у великому місті", знімався у студіях та на вулицях Нью-Йорка з червня 2021 року. Декілька сцен зняли на вулицях Парижа.

[ + – ] Офіційний трейлер продовження "Сексу у великому місті"

Зазначимо, що завдяки новому трейлеру можна простежити історію розвитку відносин Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер) та Містера Біга, Чоловіка її мрії (Кріс Норт), адже там вони обіймаються та цілуються. Можливо, чутки про їхній розрив залишаться чутками.

Вихід серіалу заплановано на 9 грудня 2021 року. Усього відзнято 10 епізодів по 30 хвилин кожен. Майже за тиждень вийде одразу дві серії, а згодом виходитиме один епізод на тиждень.

Що точно зрозуміло, то це те, що в сиквелі буде не менше екстравагантних та розкішних вбрань, чим завжди був відомий культовий серіал "Секс у великому місті".

[ + – ] Акторки культового серіалу Фото: Getty Images

Тривалий час у ЗМІ з'являлися новини зі знімального майданчика. Велику хвилю обурення викликала звістка про те, що Кім Кеттролл, яка втілила на екрані героїню Саманту Джонс, не буде в продовженні культового серіалу, оскільки вона відмовилася від участі в зйомках проєкту, навіть попри великі запропоновані гонорари. Творці нового серіалу зізналися, як складеться доля Саманти Джонс у цьому сиквелі. Акторку не замінять, героїня не помре, про що ходили чутки, проте Саманта переїде в інше місто. Як відомо, творці серіалу не втрачають надії та сподіваються вмовити акторку Кім Кеттролл знятися хоча би в другому сезоні сиквелу.

Нагадаємо, 56-річна Сара Джессіка Паркер зізналася, що відчувала "сентиментальний смуток" після останнього дня зйомок сиквелу "Сексу у великому місті".