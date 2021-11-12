"І просто так". Вийшов перший тизер сиквелу серіалу "Секс і місто" (відео)

Прем'єра нового сезону відбудеться 9 грудня на HBO Max

У мережі з'явився перший повноцінний тизер серіалу "І просто так…", який є сиквелом серіалу "Секс і місто" та двох наступних фільмів. Про це пише Variety.

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У тизері показані головні героїні: Керрі Бредшоу, Шарлотта Йорк Голденблатт і Міранда Хоббс, а також їхні нові подруги. Саманти Джонс, роль якої виконувала Кім Кетролл, як відомо, у серіалі не буде. Вона відмовилася від зйомок, незважаючи на довгі вмовляння і, за чутками, дуже високий гонорар.

[ + – ] Тизер серіалу "І просто так"

Деталей сюжету з тизера дізнатися вдалося небагато. Зрозуміло, що Керрі бере участь у радіошоу та записує власний подкаст, а також зустрічається з подругами за обідом.

Міранда, судячи з усього, продовжує адвокатську практику та виховує сина. А Шарлотта веде життя дружини багатого адвоката з квартирою на П'ятій Авеню, яку, як ми пам'ятаємо, вона отримала за першого розлучення.

Її старша дочка, яку вона з чоловіком удочерила з Китаю, робить успіхи в грі на фортепіано.

Чи буде Керрі з Джоном Престоном, чи "Чоловіком її мрії", як вона називала його в оригінальному серіалі, – незрозуміло. Ходили чутки, що за сценарієм, вони все ж таки розлучаться.

Одне ясно, у сиквелі буде все стільки ж багато екстравагантних і дорогих вбрань, чим завжди славився оригінальний "Секс і місто". І хоч із проекту пішла знаменита художниця з костюмів Патриція Філд, авторка пам'ятних образів героїнь, вбрання все ж таки залишилися вражаючими.