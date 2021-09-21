Шанувальники "Сексу у великому місті" розчаровані нарядами героїнь у сиквелі

І просять повернути в серіал художника з костюмів Патрицію Філд, авторку знаменитої спідниці-пачки Керрі Бредшоу

Чим більше в мережі з'являється фото зі зйомок сиквелу серіалу "Секс у великому місті", тим частіше звучать вимоги шанувальників замінити художника з костюмів. На їхню думку, Патриція Філд була кращою. Про це пише Daily Mail.

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На цьому тижні хвилю невдоволення спровокував картатий наряд Міранди Гоббс, яку в новому серіалі "І просто так ..." грає все та ж Синтія Ніксон.

[ + – ] Кадр із серіалу-сиквелу "І просто так ..." Фото: Getty Images

Наряд був підібраний настільки погано, що в кадрі актриса буквально зливалася з картатою скатертиною. "Патриція б такого не допустила", — заявили шанувальники в коментарях під знімком.

Також їм не сподобалося, що головна героїня, Керрі Бредшоу, роль якої виконує Сара Джессіка Паркер, з'являється в серіалі в занадто простих і частково безглуздих нарядах. Йдеться про сарафан у бохо-стилі від бренду Forever 21. Досить демократичний і недорогий.

[ + – ] Кадр із серіалу-сиквелу "І просто так ..." Фото: Getty Images

"Нам усім подобалася Керрі, тому що вона носила те, що звичайні люди щодень носити не можуть. Це було модне одкровення. Нам не подобається, що тепер вона одягнена у Forever 21. Поверніть Керрі її чудові і химерні наряди", — написала одна з прихильниць серіалу.

Втім, повернення Патриції Філд неможливе. Вона близька подруга Кім Кетролл, а та, як відомо, навідріз відмовилася зніматися в сиквелі. Крім цього, Патриція зайнята на зйомках серіалу "Емілі в Парижі".

Треба зазначити, що 80-річна Філд — легендарна особистість у світі моди. Філд — стилістка, художниця по костюмах, дизайнерка одягу та володарка престижних нагород за кращий дизайн костюмів на телебаченні. Також у неї є власний бутик Patricia Field.

[ + – ] Патриція Філд і Лілі Коллінз на зйомках серіалу "Емілі в Парижі" Фото: Instagram patriciafield [ + – ] Стиліст Патриція Філд Фото: Instagram patriciafield

Ще в кінці 60-х вона відкрила свій перший бутик у багатому районі Greenwich Village на Манхеттені. Незабаром він став дуже популярним місцем, а Патриція — відомою особою в Нью-Йорку.

Величезну популярність і успіх вона отримала після виходу серіалу "Секс у великому місті" і двох фільмів-сиквелів. За костюми в цьому серіалі вона п'ять разів номінувалася на Еммі і один раз отримала статуетку. Також вона працювала над нарядами в культовому фільмі "Диявол носить Prada" і була за цю роботу номінована на "Оскар".

Саме Патриція "подарувала" Керрі ланцюжок з її ім'ям, знамениту спідницю-пачку, яку придбала всього за п'ять доларів на барахолці, і "газетне" плаття Джона Гальяно для Christian Dior.