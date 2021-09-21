Поклонники "Секса в большом городе" разочарованы нарядами героинь в сиквеле
И просят вернуть в сериал художника по костюмам Патрицию Филд, автора знаменитой юбки-пачки Кэрри Брэдшоу
Чем больше в Сети появляется фото со съемок сиквела сериала "Секс в большом городе", тем чаще звучат требования поклонников заменить художника по костюмам. По их мнению, Патриция Филд была лучше. Об этом пишет Daily Mail.
На этой неделе волну недовольства спровоцировал клетчатый наряд Миранды Хоббс, которую в новом сериале "И просто так…" играет все та же Синтия Никсон.
Наряд был подобран настолько плохо, что в кадре актриса буквально сливалась с клетчатой скатертью. "Патриция бы такого не допустила", — заявили поклонники в комментариях под снимком.
Также им не понравилось, что главная героиня, Кэрри Брэдшоу, роль которой исполняет Сара Джессика Паркер, появляется в сериале в слишком простых и отчасти несуразных нарядах. Речь идет о сарафане в бохо-стиле от бренда Forever 21. Довольно демократичного и недорогого.
"Нам всем нравилась Кэрри, потому что она носила, то, что обычные люди каждый день носить не могут. Это было модное откровение. Нам не нравится, что теперь она одета в Forever 21. Верните Кэрри ее великолепные и причудливые наряды", — написала одна из поклонниц сериала.
Впрочем, возвращение Патриции Филд невозможно. Она близкая подруга Ким Кэтролл, а та, как известно, наотрез отказалась сниматься в сиквеле. Кроме этого, Патриция занята на съемках сериала "Эмили в Париже".
Надо отметить, что 80-летняя Филд – легендарная личность в мире моды. Филд — стилист, художник по костюмам, дизайнер одежды и обладательница престижных наград за лучший дизайн костюмов на телевидении. Также у нее есть собственный бутик Patricia Field.
Еще в конце 60-х она открыла свой первый бутик в богатом районе Greenwich Village на Манхеттене. Вскоре он стал очень популярным местом, а Патриция – известной личностью в Нью-Йорке.
Огромную популярность и успех она приобрела после выхода сериала "Секс в большом городе" и двух фильмов-сиквелов. За костюмы в этом сериале она пять раз номинировалась на Эмми и один раз получила статуэтку. Также она работала над нарядами в культовом фильме "Дьявол носит Prada" и была за эту работу номинирована на "Оскар".
Именно Патриция "подарила" Кэрри цепочку с ее именем, знаменитую юбку-пачку, которую купила всего за пять долларов на барахолке, и "газетное" платье Джона Гальяно для Christian Dior.