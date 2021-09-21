Поклонники "Секса в большом городе" разочарованы нарядами героинь в сиквеле

И просят вернуть в сериал художника по костюмам Патрицию Филд, автора знаменитой юбки-пачки Кэрри Брэдшоу

Чем больше в Сети появляется фото со съемок сиквела сериала "Секс в большом городе", тем чаще звучат требования поклонников заменить художника по костюмам. По их мнению, Патриция Филд была лучше. Об этом пишет Daily Mail.

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На этой неделе волну недовольства спровоцировал клетчатый наряд Миранды Хоббс, которую в новом сериале "И просто так…" играет все та же Синтия Никсон.

[ + – ] Кадр из сериала-сиквела "И просто так..." Фото: Getty Images

Наряд был подобран настолько плохо, что в кадре актриса буквально сливалась с клетчатой скатертью. "Патриция бы такого не допустила", — заявили поклонники в комментариях под снимком.

Также им не понравилось, что главная героиня, Кэрри Брэдшоу, роль которой исполняет Сара Джессика Паркер, появляется в сериале в слишком простых и отчасти несуразных нарядах. Речь идет о сарафане в бохо-стиле от бренда Forever 21. Довольно демократичного и недорогого.

[ + – ] Кадр из сериала-сиквела "И просто так..." Фото: Getty Images

"Нам всем нравилась Кэрри, потому что она носила, то, что обычные люди каждый день носить не могут. Это было модное откровение. Нам не нравится, что теперь она одета в Forever 21. Верните Кэрри ее великолепные и причудливые наряды", — написала одна из поклонниц сериала.

Впрочем, возвращение Патриции Филд невозможно. Она близкая подруга Ким Кэтролл, а та, как известно, наотрез отказалась сниматься в сиквеле. Кроме этого, Патриция занята на съемках сериала "Эмили в Париже".

Надо отметить, что 80-летняя Филд – легендарная личность в мире моды. Филд — стилист, художник по костюмам, дизайнер одежды и обладательница престижных наград за лучший дизайн костюмов на телевидении. Также у нее есть собственный бутик Patricia Field.

[ + – ] Патриция Филд и Лили Коллинз на съемках сериала "Эмили в Париже" Фото: Instagram patriciafield [ + – ] Стилист Патриция Филд Фото: Instagram patriciafield

Еще в конце 60-х она открыла свой первый бутик в богатом районе Greenwich Village на Манхеттене. Вскоре он стал очень популярным местом, а Патриция – известной личностью в Нью-Йорке.

Огромную популярность и успех она приобрела после выхода сериала "Секс в большом городе" и двух фильмов-сиквелов. За костюмы в этом сериале она пять раз номинировалась на Эмми и один раз получила статуэтку. Также она работала над нарядами в культовом фильме "Дьявол носит Prada" и была за эту работу номинирована на "Оскар".

Именно Патриция "подарила" Кэрри цепочку с ее именем, знаменитую юбку-пачку, которую купила всего за пять долларов на барахолке, и "газетное" платье Джона Гальяно для Christian Dior.