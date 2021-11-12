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"И просто так". Вышел первый тизер сиквела сериала "Секс в большом городе" (видео)

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Фото: Скриншот

Премьера нового сезона состоится 9 декабря на HBO Max

В Сети появился первый полноценный тизер сериала "И просто так…", который является сиквелом сериала "Секс в большом городе" и двух последующих фильмов. Об этом пишет Variety.

В тизере показаны главные героини: Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк Голденблатт и Миранда Хоббс, а также их новые подруги. Саманты Джонс, роль которой исполняла Ким Кэтролл, как известно, в сериале не будет. Она отказалась от съемок, не смотря на долгие уговоры, и, по слухам, очень высокий гонорар.

Тизер сериала "И просто так"

Деталей сюжета из тизера узнать удалось немного. Ясно, что Кэрри участвует в радио-шоу и записывает собственный подкаст и все также встречается с подругами за обедом.

Миранда, судя по всему, продолжает адвокатскую практику и воспитывает сына. А Шарлотта ведет жизнь жены богатого адвоката с квартирой на Пятой Авеню, которую, как мы помним, она получила при первом разводе.

Ее старшая дочь, которую она с мужем удочерила из Китая, делает успехи в игре на фортепиано.

Будет ли Кэрри с Джоном Престоном, или "Мужчиной ее мечты", как она называла его в оригинальном сериале – непонятно. Ходили слухи, что по сценарию, они все же расстанутся.

Одно ясно, в сиквеле будет все также много экстравагантных и дорогих нарядов, чем всегда славился оригинальный "Секс в большом городе". И хоть из проекта ушла знаменитый художник по костюмам Патриция Филд, автор самых запоминающихся образов героинь, наряды все же остались впечатляющими.