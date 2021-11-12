"И просто так". Вышел первый тизер сиквела сериала "Секс в большом городе" (видео)

Премьера нового сезона состоится 9 декабря на HBO Max

В Сети появился первый полноценный тизер сериала "И просто так…", который является сиквелом сериала "Секс в большом городе" и двух последующих фильмов. Об этом пишет Variety.

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В тизере показаны главные героини: Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк Голденблатт и Миранда Хоббс, а также их новые подруги. Саманты Джонс, роль которой исполняла Ким Кэтролл, как известно, в сериале не будет. Она отказалась от съемок, не смотря на долгие уговоры, и, по слухам, очень высокий гонорар.

[ + – ] Тизер сериала "И просто так"

Деталей сюжета из тизера узнать удалось немного. Ясно, что Кэрри участвует в радио-шоу и записывает собственный подкаст и все также встречается с подругами за обедом.

Миранда, судя по всему, продолжает адвокатскую практику и воспитывает сына. А Шарлотта ведет жизнь жены богатого адвоката с квартирой на Пятой Авеню, которую, как мы помним, она получила при первом разводе.

Ее старшая дочь, которую она с мужем удочерила из Китая, делает успехи в игре на фортепиано.

Будет ли Кэрри с Джоном Престоном, или "Мужчиной ее мечты", как она называла его в оригинальном сериале – непонятно. Ходили слухи, что по сценарию, они все же расстанутся.

Одно ясно, в сиквеле будет все также много экстравагантных и дорогих нарядов, чем всегда славился оригинальный "Секс в большом городе". И хоть из проекта ушла знаменитый художник по костюмам Патриция Филд, автор самых запоминающихся образов героинь, наряды все же остались впечатляющими.