Продюсер "Секса в большом городе" рассказал, что произойдет с мистером Бигом

Выход долгожданного сиквела запланирован уже на 9 декабря 2021 года.

Накануне в Сеть выложили официальный трейлер продолжения культового сериала "Секс в большом городе". Сиквел "И просто так", в котором будет 10 эпизодов. Снимали проект с начала лета 2021 года на улицах Нью-Йорка и Парижа. Фанаты сериала с нетерпением ожидают эту премьеру, которая состоится совсем скоро — 9 декабря 2021 года.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

В свое время кипели слухи и домыслы вокруг будущей судьбы главных героев. Ведь в новом проекте отказалась участвовать Ким Кэттролл, воплотившая на экране роль Саманты Джонс. "Ким Кэттролл по какой-то причине больше не хотела играть Саманту, пока мы снимали (третий) фильм)", – поделился один из создателей культовой картины в интервью изданию The Hollywood Reporter. Впоследствии создатели сериала объяснили, как сложится судьба этой героини : она просто переедет в другой город.

[ + – ] Сара Джессика Паркер на съемочной площадке сиквела "Секса в большом городе" Фото: Getty Images

Теперь добрались до будущего мистера Бига, мужчины мечты Кэрри Брэдшоу. Продюсер "Секса в большом городе" Майкл Патрик Кинг поделился секретами будущего сюжета и судьбы мистера Бига в частности.

Как стало известно, в первом эпизоде у мистера Бига не будет сердечного приступа, о чем ходили раньше слухи. Все главные герои будут живы и здоровы. Также они не покажут трагическую смерть 57-летнего актера Уилли Гарсона, скончавшегося в сентябре 2021 года и исполнявшего роль Стэнфорда Блатча, лучшего друга Кэрри Брэдшоу, в картине. Как известно, Уилли Гарсон долгое время боролся с раком.

[ + – ] Официальный трейлер "И просто так..."

Отметим, что из официального трейлера можно понять, что Керри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) и мистер Биг (Крис Норт) все же будут вместе, несмотря на предыдущие слухи об их расставании. В ролике они обнимаются и целуются.

Напомним, что ранее 56-летняя Сара Джессика Паркер с грустью поделилась подробностями последнего дня съемок сиквела "Секса в большом городе".