"Мистер Биг" поздравил с днем рождения украинскую певицу (видео)

Американский актер пригласил Цибульскую выступить в его баре в Нью-Йорке и пожелал ей успеха.

Украинская певица Ольга Цибульская, которая 14 декабря отметила свой 36-й день рождения, похвасталась невероятным подарком: поздравлением от самого Криса Нота. Он же – почивший с миром в первой серии перезапуска "Секса в большом городе" Мистер Биг.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото с букетом цветов, а также видео, в котором Нот поздравляет ее с днем рождения.

"Привет, крошка! Я слышал, ты готовишь клип на песню Prоseсco. Приезжай в Нью-Йорк. У меня есть свой рок-н-рол бар. Хочу, чтобы ты там спела. А мы все будем осыпать тебя лепестками роз. Ты порвешь мир. Ты – главная Киска. И это говорю тебе я, Мистер Биг. Хочу пожелать тебе удачи. Я бы очень хотел приехать в Украину. Если повезет – буду искать твой концерт. Потому что ты – суперзвезда, крошка! Желаю тебе, абсо-бляха-лютно, крутого будущего, потому что главная Киска должна рвать!", – сказал актер.

[ + – ] Счастливая Ольга Цибульская и поздравление от Мистера Бига

Такой сюрприз, мягко говоря, впечатлил именинницу.

"36 – это и секс, и город, и ближайшие люди. После приветствия, которое я получила утром от моей команды я поняла – возможно все! Оказалось, что саунд продюсер американского лейбла, с которым мы обсуждаем сотрудничество, не только имеет связь с моим любимым сериалом, но и дружит с нииим🔥 Узнали? АААА! Пусть ваши мечты сбываются💔", – написала Ольга в соцсети.

Коллеги по цеху тоже поздравили Цибульскую с днем рождения и порадовались такому необычному подарку. Среди тех, кто прокомментировал видео, – Юрий Горбунов, Виталий Козловский, Анатолий Анатолич и другие.

Напомним, что герой Криса Нота умирает в первой серии продолжения "Секса в большом городе" после тренировки. Из-за смерти одного из самых любимых персонажей проекта акции производителя велотренажеров Peloton рухнули на 75%, из-за чего компания в течение 48 часов сняла рекламу с Крисом Нотом и Райаном Рейнольдсом, в которой Мистер Биг– живее всех живых и наслаждается новой жизнью со своим фитнес-тренером Аллегрой.

Также мы писали, что Крис Нот появился на страницах известного глянца.