Сара Джессика Паркер "просто разбита" из-за скандала с изнасилованиями Криса Нота

Экранная подруга актера разбита горем из-за громкого инцидента.

56-летняя американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер, известная своей ролью Кэрри Брэдшоу в культовом сериале "Секс в большом городе", тяжело переживает скандал вокруг актера Криса Нота, ее экранного возлюбленного мистера Бига. Она буквально "разбита горем", пишет US Weekly.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ведь в середине декабря 2021 стало известно, что 67-летний актер Крис Нот в свое время изнасиловал двух женщин, о чем жертвы сообщили через годы. Поскольку раньше боялись влияния и связей известного актера. Нот отвергал все обвинения и называл эту информацию ложью. Однако позже его бывшая девушка также призналась, что Крис Нот совершал над ней насилие. Актер потерял из-за скандала миллионы долларов и важные контракты.

[ + – ] Кэрри Брэдшоу и мистер Биг в сиквеле "И просто так" 2021 года.

Коллеги со съемочной площадки "Секса в большом городе", актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис, поддержали пострадавших в этой ситуации женщин, о чем заявили в совместном заявлении в соцсетях.

Однако самая близкая к Крису Ноту Сара Джессика Паркер, ставшая его экранной женой Кэрри Брэдшоу, разбита горем и тяжело переживает развитие этого скандала, до сих пор не веря в происходящее, о чем сообщил инсайдер издания.

"Она чувствует, будто подвела зрителей, когда не знала о проявлениях насильственного характера", — отметил источник.

Ранее Фокус писал о настоящем имени Кэрри Брэдшоу, о чем стало известно только из сиквела "И просто так", вышедшего на экраны 10 декабря 2021 года.