В сиквеле "Секса в большом городе" впервые прозвучало настоящее имя Кэрри Брэдшоу

Аналогичная история имела место и с Мистером Бигом, реального имени которого зрители не знали до шестого сезона сериала.

Несмотря на всю популярность сериала "Секс в большом городе", первый сезон которого вышел еще в далеком 1998 году, только в сиквеле "И просто так…" поклонники узнали, что настоящее имя одной из самых ярких героинь проекта, мисс Брэдшоу, в исполнении Сары Джессики Паркер, не Кэрри, а Кэролайн.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Это выяснилось случайным образом после того, как в 4 серии перезапуска "Секса" продавец магазина, куда Кэрри часто заходит за кофе по утрам, обратился к ней, назвав ее подным именем Кэролайн. По сюжету, он давно знаком с Брэдшоу, поэтому неудивительно, что знает о ней гораздо больше, чем думают зрители.

Кэрри – не единственная героиня, чьего реального имени фанаты сериала не знали так долго. В аналогичной ситуации оказался и Мистер Биг в исполнении Криса Нота, экранный возлюбленных Брэдшоу, а впоследствии и ее супруг, который умирает в первой же серии сиквела. Только к концу шестого сезона "Секса в большом городе" зрители узнали, что его зовут Джон Престон.

Напомним, что перезапуск культового сериала стал самым обсуждаемым событием декабря. Героини сериала, которым уже за 50, становились объектами критики из-за своего возраста, а смерть Мистера Бига потрясла фанатов. Однако это было еще не все.

Уже через несколько дней вокруг Криса Нота разгорелся громкий скандал после того, как две женщины обвинили его в изнасилованиях, а позже количество тех, кто пострадал от него, возросло. Коллеги по съемочной площадке отреагировали на случившееся, но не сразу, и выпустили совместное заявление.

Напомним, почему все же стоит посмотреть продолжение "Секса в большом городе".