У сиквелі "Сексу у великому місті" вперше прозвучало справжнє ім'я Керрі Бредшоу

Аналогічна історія була і з Містером Бігом, реального імені якого глядачі не знали до шостого сезону серіалу.

Попри всю популярність серіалу "Секс у великому місті", перший сезон якого вийшов ще в далекому 1998 році, тільки в сиквелі "І просто так…" шанувальники дізналися, що справжнє ім'я однієї з найяскравіших героїнь проєкту, міс Бредшоу, у виконанні Сари Джессіки Паркер, не Керрі, а Керолайн.

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Це з'ясувалося випадково після того, як у 4 серії перезапуску "Сексу" продавець магазину, куди Керрі часто заходить за кавою вранці, звернувся до неї, назвавши її ім'ям Керолайн. За сюжетом, він давно знайомий з Бредшоу, тому не дивно, що знає про неї набагато більше, ніж думають глядачі.

Керрі – не єдина героїня, чийого реального імені фанати серіалу не знали так довго. В аналогічній ситуації був і Містер Біг у виконанні Кріса Нота, екранний коханий Бредшоу, а згодом і її чоловік, який помирає в першій же серії сиквелу. Лише до кінця шостого сезону "Сексу у великому місті" глядачі дізналися, що його звуть Джон Престон.

Нагадаємо, що перезапуск культового серіалу став найбільш обговорюваною подією грудня. Героїні серіалу, яким уже за 50, ставали об'єктами критики через свій вік, а смерть Містера Біга вразила фанатів. Однак, це було ще не все.

Уже за кілька днів навколо Кріса Нота спалахнув гучний скандал після того, як дві жінки звинуватили його у зґвалтуваннях, а пізніше кількість тих, хто постраждав від нього, зросла. Колеги зі знімального майданчика відреагували на те, що трапилося, але не відразу, і випустили спільну заяву.

Нагадаємо, чому все ж таки варто подивитися продовження "Сексу у великому місті".