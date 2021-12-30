Сара Джессіка Паркер "просто розбита" через скандал зі зґвалтуваннями Кріса Нота

Екранна подруга актора розбита горем через гучний інцидент.

56-річна американська акторка та продюсерка Сара Джессіка Паркер, відома своєю роллю Керрі Бредшоу в культовому серіалі "Секс у великому місті", тяжко переживає скандал навколо актора Кріса Нота, її екранного коханого містера Біга. Вона буквально "розбита горем", пише US Weekly.

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Адже в середині грудня 2021 року стало відомо, що 67-річний актор Кріс Нот свого часу зґвалтував двох жінок, про що жертви повідомили через роки. Бо раніше боялися впливу та зв'язків відомого актора. Нот відкидав усі звинувачення та називав цю інформацію брехнею. Однак, пізніше його колишня дівчина також зізналася, що Кріс Нот чинив над нею насильство. Актор втратив через скандал мільйони доларів і важливі контракти.

[ + – ] Керрі Бредшоу та містер Біг у сиквелі "І просто так" 2021 року.

Колеги зі знімального майданчика "Сексу у великому місті", акторки Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс, підтримали потерпілих у цій ситуації жінок, про що заявили у спільній заяві в соцмережах.

Проте найближча до Кріса Нота Сара Джессіка Паркер, яка стала його екранною дружиною Керрі Бредшоу, розбита горем і важко переживає розвиток цього скандалу, досі не вірячи в те, що відбувається, про що повідомив інсайдер видання.

"Вона відчуває, ніби підвела глядачів, коли не знала про прояви насильницького характеру", — зазначило джерело.

Раніше Фокус писав про справжнє ім'я Кері Бредшоу, про що стало відомо лише із сиквелу "І просто так", який вийшов на екрани 10 грудня 2021 року.