Сара Джессіка попрощалася з глядачами "І просто так..." у розкішній сукні від кутюр

Виконавиця головної ролі тепло подякувала всім, хто був поруч із нею протягом зйомок та показу серіалу.

НBO Max показав останню серію сиквелу "Сексу у великому місті" під назвою "І просто так...", закінчивши його не просто на гарній, а на дуже гарній ноті.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У фінальній серії проєкту виконавиця ролі Кері Бредшоу з'явилася на Pont des Art у Парижі з сумочкою-урною від Тіммі Вудса із прахом Містера Біга, який помер ще в першій серії. Вона розкидає його порох із мосту у воду.

При цьому виглядає Керрі як зірка подіумів. На ній – пишна мандаринова бальна сукня від кутюр з колекції Valentino весна-літо 2019 П'єрпаоло Піччолі, довгі рожеві рукавички та босоніжки на високих підборах.

Серією знімків зі зйомок цього моменту вона поділилася в соцмережі і зворушливо подякувала всім, хто був поруч.

"Усім тим, хто був на мосту в ту гарну, довгу останню ніч у Парижі. У створенні нашого першого сезону @justlikethatmax брали участь сотні людей. Я піднімаю келих і тост за кожного, хто вклав свій час, талант і відданість справі. І за нашу аудиторію, яка вітала нас, проводила з нами час і заради якої ми працюємо, ви – причина, через яку ми прокидалися щодня і йшли на роботу, намагаючись щосили запропонувати історію та пригоду. Ми дякуємо вам від щирого серця”.

[ + – ] Фінальні кадри сиквелу "І просто так..."

Наряд Бредшоу нагадав шанувальникам серіалу її слова: "Відносини подібні до високої моди. Якщо не сидить ідеально – це катастрофа". Тому, обравши таку сукню, вона поставила гарну крапку у відносинах зі своїм чоловіком, який помер від серцевого нападу після велотренування.

За сюжетом, у цей момент Містер Біг мав з'явитися в кадрі у вигляді привиду та попрощатися з нею, проте після секс-скандалу навколо Кріса Нота творці серіалу вирізали цей момент, вважаючи, що і без нього сюжет буде цілісним.

Але повернімося до сукні. Цей витвір мистецтва був представлений у Парижі у січні 2019 року, і його демонструвала чорношкіра модель. Тоді багато хто заговорив про розширення модних кордонів та інклюзивності, які зараз покладені в основу продуктів НBO Max. У проєктах сервісу представлені всі категорії акторів, починаючи від кольору шкіри до гендерної ідентифікації.

[ + – ] Сукня Valentino, яку одягла в останній серії Керрі Бредшоу Фото: Paris Haute Couture Fashion Week

Серіал "І просто так..." встиг відзначитись у кількох скандалів. Спочатку на нього розсердилися російські глядачки, оскільки їхню землячку назвали "ймовірною повією", а потім розгорівся антисемітський скандал.

Нагадаємо, чому все ж таки варто подивитися сиквел популярного телесеріалу.