Серіал "І просто так" опинився в центрі антисемітського скандалу

Сиквел "Сексу і міста" викликав обурення в мережі через жарти про Голокост

Серіал "І просто так", сиквел культового "Сексу і міста" знову опинився на перших сторінках і знову через скандал. На цей раз антисемітський. Про це пише Times Of Israel.

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У дев'ятому епізоді шоу HBO Max був зроблений неоднозначний жарт. Олії у вогонь підлила дата виходу серії — 27 січня, коли світ відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

В одній зі сцен персонаж Ентоні Марентіно (Маріо Кантоне) привів свого нового бойфренда Джастіна на званий обід у Шабат, влаштований Шарлоттою Йорк (Крістін Девіс) і її чоловіком Гаррі Голденблаттом (Еван Гендлер).

Коли Ентоні та Джастін входять, то Шарлотта нагадує чоловікові дістати з духовки халу (традиційний хліб, який готують до суботньої вечері), а Джастін запитує: "То це єврейська вечеря? Ви ж знаєте, що Голокост – це фейк?". На що Ентоні йому відповідає: "Пішов геть!". А вже за столом вибачається за колишнього бойфренда. Втім, Гаррі вибачається і за халу — він забув дістати її з духовки.

Шанувальники серіалу були обурені, тому що розцінили сцену як неповагу, хоча деякі заявили, що реакція Ентоні була правильною.

Утім, критики були обурені не так самою сценою, як її награністю та неправдоподібністю. "Важко уявити, що маргінальну теорію змови буде висунуто будь-яким членом маргіналізованої спільноти в єврейському будинку в центрі Мангеттена у 2022 році", — написала колумністка The New York Times Алі Трахта.

[ + – ] Трейлер 9 серії серіалу "І просто так"

Цей епізод поповнив скарбничку критичних зауважень на адресу серіалу-сиквела. Його критикують за відсутність Кім Кеттролл, яка грала Самату Джонс, четверту з подруг, яка категорично відмовилася зніматися навіть після довгих умовлянь із боку продюсерів. За сюжетом, вона посварилася з Керрі та поїхала до Лондона. Але незримо присутня: вона надсилає квіти на похорон містера Біга, а Керрі іноді з нею листується.

Також представники індійської культури образилися на художників по костюмах, які вбрали Керрі на свято Дівалі в спідницю лехенге, назвавши її сарі.

А після виходу 8 серії образилися росіяни. Тому що, обговорюючи нову сусідку Керрі, яка живе в шикарній квартирі, одна з героїнь припустила, що в такому юному віці такі дорогі апартаменти собі може дозволити лише "російська повія".