Росіянки оголосили бойкот продовженню "Сексу і міста"

Дівчата та жінки, які живуть у Росії або емігрували звідти, вимагають вибачень від творців серіалу.

Скандал навколо восьмої серії серіалу "І просто так", у якому героїні припустили, що нова сусідка — російська повія, бо тільки вони можуть дозволити собі дорогі апартаменти на Мангеттені, набирає обертів.

Як уже раніше повідомлялося, дівчата та жінки з Росії, а також російські емігрантки запустили в соцмережі хештег #metoorussian, наголошуючи, що вони ображені подібним стереотипним ставленням до представниць цієї нації.

Однак тепер учасниці флешмобу скаржаться на те, що HBO видаляє їх публікації з хештегом і блокує користувачок. Вони закликають бойкотувати серіал і вимагають вибачень, причому не лише ті, хто живе в РФ, а й ті, хто переїхав за кордон.

"Російські американці вимагають вибачень! Ми освічені, працьовиті, цілеспрямовані, у нас є сім'ї, кар'єра та почуття власної гідності. Ми не заслуговуємо на принизливі коментарі з приводу всесвітньо відомого шоу, яке дивляться мільйони і мільйони", "І And just like that: ображати одразу всіх російських жінок — це норма. Де все це "жінки підтримують жінок"? Зникло відразу?!", "Найгірший сценарій, найгірші ідеї, які я коли-небудь бачила останнім часом. Саманта проробила велику роботу, відмовившись від участі в цьому кошмарному шоу", – пишуть обурені глядачки в коментарях.

Пригадали творцям серіалу й недавній скандал із тим, як у проєкті "Емілі в Парижі" показано українку Петру. Дівчина краде речі в брендовому магазині та вчить цьому свою нову подругу.

Нагадаємо, за сюжетом восьмої серії "І просто так" Керрі Бредшоу обговорює з подругою нову сусідку, яка зняла квартиру поверхом нижче. На їхню думку, вона дуже молода, щоб дозволити собі купити щось подібне, а потім подруга головної героїні називає її "російською повією", оскільки це — "часте явище серед власників дорогої нерухомості".