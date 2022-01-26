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Росіянки оголосили бойкот продовженню "Сексу і міста"

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і просто так
Фото: Getty Images

Дівчата та жінки, які живуть у Росії або емігрували звідти, вимагають вибачень від творців серіалу.

Скандал навколо восьмої серії серіалу "І просто так", у якому героїні припустили, що нова сусідка — російська повія, бо тільки вони можуть дозволити собі дорогі апартаменти на Мангеттені, набирає обертів.

Як уже раніше повідомлялося, дівчата та жінки з Росії, а також російські емігрантки запустили в соцмережі хештег #metoorussian, наголошуючи, що вони ображені подібним стереотипним ставленням до представниць цієї нації.

Під анонсом нової серії користувачі залишають хештеги на підтримку російських жінок

Однак тепер учасниці флешмобу скаржаться на те, що HBO видаляє їх публікації з хештегом і блокує користувачок. Вони закликають бойкотувати серіал і вимагають вибачень, причому не лише ті, хто живе в РФ, а й ті, хто переїхав за кордон.

"Російські американці вимагають вибачень! Ми освічені, працьовиті, цілеспрямовані, у нас є сім'ї, кар'єра та почуття власної гідності. Ми не заслуговуємо на принизливі коментарі з приводу всесвітньо відомого шоу, яке дивляться мільйони і мільйони", "І And just like that: ображати одразу всіх російських жінок — це норма. Де все це "жінки підтримують жінок"? Зникло відразу?!", "Найгірший сценарій, найгірші ідеї, які я коли-небудь бачила останнім часом. Саманта проробила велику роботу, відмовившись від участі в цьому кошмарному шоу", – пишуть обурені глядачки в коментарях.

Пригадали творцям серіалу й недавній скандал із тим, як у проєкті "Емілі в Парижі" показано українку Петру. Дівчина краде речі в брендовому магазині та вчить цьому свою нову подругу.

коментарі
Згадали в коментарях і про скандал із зображенням українки
Фото: Скриншот

Нагадаємо, за сюжетом восьмої серії "І просто так" Керрі Бредшоу обговорює з подругою нову сусідку, яка зняла квартиру поверхом нижче. На їхню думку, вона дуже молода, щоб дозволити собі купити щось подібне, а потім подруга головної героїні називає її "російською повією", оскільки це — "часте явище серед власників дорогої нерухомості".