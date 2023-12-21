В РФ "бойова путана" ложкою нейтралізувала правоохоронця під прикриттям

24-річний лейтенант "виключно по роботі" прибув в одну з колисок розпусти на Ленінському проспекті в Москві, заплатив гроші, а згодом опинився у травмпункті.

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У Росії співробітниця сфери сексуальних послуг побила правоохоронця металевою ложкою для взуття та залила його перцівкою, коли він намагався її затримати. Про це пише російське видання Shot.

Зазначається, що рейд по гніздам розпусти в російській столиці закінчився травмпунктом для одного із співробітників поліції, який працював під прикриттям.

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Так, 24-річний лейтенант "виключно по роботі" прибув в одну з колисок розпусти на Ленінському проспекті в Гагаринському районі Москви. 24-річна куртизанка Катерина люб'язно впустила його у квартиру, взяла в нього гроші, після чого правоохоронець пред'явив посвідчення.

"Далі події стрімко розвивалися: Катя бризнула гостю в обличчя з перцевого балончика, побила його по голові металевою ложкою для взуття і виштовхнула в під'їзд", — йдеться в повідомленні.

Після бойового зіткнення з повією лейтенанту довелося викликати підкріплення.

Його колеги змогли затримати жінку і доправити її до райвідділку.

Постраждалий правоохоронець тим часом вирушив до травмпункту, де йому діагностували опіки обох очей та обличчя першого ступеня та забиття м'яких тканин голови. Після надання першої допомоги лейтенант повернувся до служби.

За фактом нападу на правоохоронця проводиться перевірка. Кримінальну справу поки що не порушено.

Нагадаємо, що у Польщі священники влаштували оргію і довели до непритомності "хлопця-повію". Медики, яких викликали на місце події, не могли до нього підступитися через опір духовенства.

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