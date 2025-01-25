Ескортниць приїхало в рази більше: економічний форум у Давосі поставив оригінальний рекорд

У 2025 році в Давосі, куди з'їхалися представники світової еліти, ескорт-послуги користуються більшим попитом, ніж будь-коли.

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20 січня в Давосі, у Швейцарських Альпах зібралося понад 3000 лідерів бізнесу та політичних діячів. Але в місто з'їхалися не тільки представники світової еліти: серед відвідувачів заходу виявилося дуже багато ескортниць. А за даними одного сайту, що організовує так звані "побачення, за які ви платите", багато хто з тих, хто прибув, насолоджується сексуальними оргіями, які влаштовують люди, що бронюють одразу кількох жінок. Про це пише Daily Mail.

"З початку ВЕФ ми зареєстрували близько 300 жінок і трансгендерних жінок у Давосі та його околицях", — розповів Андреас Бергер, представник Titt4tat.

Для порівняння, у 2024 році кількість жінок становила близько 170 осіб.

Саломея Бальтюс — ескортниця, яка регулярно відвідує Давос Фото: Instagram salome.herself

"З погляду кількості бронювань на комерційні інтимні заходи це був ще один рекордний рік для нас на Всесвітньому економічному форумі", — сказав Бергер.

Він також заявив, що секс-вечірок було "значно більше", ніж у попередні роки, ґрунтуючись на кількості ескорт-послуг. І, схоже, багаті та впливові клієнти також докладають усіх зусиль, щоб зберегти в таємниці свою сексуальну активність.

"Змінилося те, що багатьом жінкам у Давосі та його околицях тепер доводиться підписувати NDA [угоди про нерозголошення]. Ми підозрюємо, що це наслідок нещодавніх новин про секс-вечірки в Голлівуді", — сказав Бергер, натякнувши на справу проти Пі Дідді, і додавши, що ці угоди часто були англійською мовою.

Давос славиться своїми вечірками та нічним життям Фото: Bloomberg

Ще один керівник ескорт-агентства розкрив найпопулярнішу секс-послугу, яку замовляють "недоторканні" впливові клієнти.

"Анальний секс насправді є однією з найбільш часто запитуваних речей", — каже Сюзанна зі швейцарського ескорт-агентства Avantgarde.

Вона додала про тип клієнтів, які наймають ескорт-послуги під час Форуму в Давосі: "Ці люди вважають себе недоторканними, і часто так воно і є. З мого досвіду, що вищий професійний/соціальний ранг чоловіка, то нижчий у нього поріг стримування насильства щодо жінок".

Приватні літаки в Давосі Фото: ТАСС

Що стосується відвідувачів ВЕФ, інше агентство повідомило: "Генеральні директори та політики з великих міст, які також представлені на ВЕФ, є такою ж частиною нашої клієнтської бази, як і в повсякденному житті".

За словами Сьюзан зі швейцарської агенції ескорту Avantgarde, ескортниці, найняті під час ВЕФ, повинні володіти певним набором навичок, щоб сподобатися клієнтам.

"Наші моделі зазвичай двомовні, оскільки ми працюємо з більш вимогливою і висококласною клієнтурою", — каже вона, додавши, що найбільш затребуваними мовами є англійська як основна мова, а також німецька або французька.

Ян і Лія з Lia Models зазначають, що в Давосі люди люблять похизуватися "вечорами в компанії особливо привабливої жінки, яку представляють як супутницю або подругу".

Нічний Давос Фото: ТАСС

"Елегантність, стиль і здатність комфортно маневрувати на високому соціальному рівні виходять на перший план. Впевнений зовнішній вигляд має важливе значення для того, щоб виправдати очікування клієнтів у цьому ексклюзивному середовищі", — зазначають в агентстві.

Усі три постачальники послуг наполягають на тому, що конфіденційність має першорядне значення в ескорт-бізнесі.

Звісно, головна причина, через яку ескортниці приїжджають у Давос на ВЕФ, — це бажання заробити гроші. Під час заходу розцінки піднімаються, а деякі жінки запросто можуть запросити 6000 євро за бронювання.

Форум у Давосі Фото: ТАСС

Бергер із Titt4tat додав, що середня тривалість бронювання на ВЕФ становить чотири години, що в поєднанні із середньою погодинною ставкою і 300 бронюваннями на Titt4Tat тільки за перші три дні ВЕФ становитиме близько 300 000 швейцарських франків (270 000 фунтів стерлінгів).

Нагадаємо, раніше Саломея Бальтюс — висококласна ескортниця і письменниця з Берліна, яка вирушила до Давосу (Швейцарія) для зустрічі з клієнтами під час Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), розповіла, про що розмовляють "сильні світу цього" в Давосі.