Одружені чоловіки "забігають" в обід: господиня борделю в Нідерландах розповіла про свою роботу

Катрін Де Нуар — керівниця одного з "найбільших будинків розпусти Європи". Це легальний бізнес у Нідерландах.

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Менеджерка легального будинку розпусти в Нідерландах розповіла, який вигляд має її типовий день на цій посаді. Кетрін Де Нуар стверджує, що є керівницею "одного з найбільших у Європі будинків розпусти". І розповіла, хто найчастіше приходить у бордель і коли. Про це пише Daily Mail.

Де Нуар, у якої є акаунт на OnlyFans, вирішила поділитися у своєму акаунті в Instagram тим, чим вона займається у свій звичайний день, зокрема й тими моментами, коли вона найбільш завантажена.

За її словами, у борделі спостерігається наплив клієнтів між 12:00 і 13:00, коли туди приходять офісні працівники під час обідньої перерви.

Після спаду пожвавлення знову настає між 15:00 і 17:00, коли сюди приїжджають одружені чоловіки, щоб встигнути повернутися додому вчасно. Катрін пояснила: "Це одружені чоловіки, яким потрібно вчасно повертатися додому, тому вони не можуть залишитися на ніч".

З 8 вечора в борделі настає "година пік", і зазвичай сюди приходять "кілька сотень" клієнтів.

Катрін розповіла, що "клуб працює за суворим цілодобовим графіком, і персонал завжди перебуває на місці, забезпечуючи безперебійну роботу".

"Протягом дня на зміну приходять фахівці з кадрів, ІТ-фахівці та бухгалтери, і в клієнтів зазвичай інша атмосфера. Вночі атмосфера більш жвава, більше людей, більше активності і багато всього відбувається. Потім настає час закриття, коли весь клуб прибирають, поповнюють і готують до відкриття всього за чотири години. А потім цикл починається знову", — розповіла Катрін.

Багато хто з передплатників Катрін був шокований, особливо клієнтурою, яку приваблювали ці борделі.

"Вибачте, одружені чоловіки? А їхні дружини знають, що вони зраджують?", — запитали підписники. Іншим здалося шокуючим, що чоловіки "забігають" під час обідньої перерви.

"Люди поводяться так, ніби проблема в борделі; це не так. Якщо ваш партнер збирається змінити, він це зробить", — зазначив ще один підписник.

А ще один знайшов дуже "сумним" той факт, що багато чоловіків заїжджають у бордель перед тим, як вирушити додому.

"Похід у бордель в обідню перерву — це безумство", — написав ще один коментатор.

Більшість співробітників і клієнтів, як правило, йдуть близько 5 ранку. Однак Катрін сказала, що саме в цей час відбувається "більшість інцидентів".

О 6 ранку бордель закривається, і в ньому залишаються тільки співробітники служби підтримки клієнтів, готові до нового циклу о 10 ранку.

Вона сказала, що одружені чоловіки часто відвідують будинок розпусти, якщо їм "не вистачає близькості" вдома і "вважають за краще платити професіоналу за цей досвід замість того, щоб шукати коханку".

Вона також сказала, що чоловікам може бути нудно у стосунках, і вони шукають новизни.

Вона сказала, що чоловіки також можуть соромитися ділитися "незвичайними фантазіями" зі своїми партнерками і турбуватися, що це може вплинути на їхні стосунки.

Катрін підбила підсумок: "Важливо зазначити, що не йдеться про те, щоб покладати провину на будь-кого з партнерів або припускати, що це вина чоловіка. Іноді життя складається таким чином, що призводить до такого вибору".

Нагадаємо, у США проституція легальна тільки в Неваді, а борделі діють у семи з 16 округів. Однак проституція незаконна за межами борделів.

Однак у Європі це легально в таких країнах, як Бельгія, Німеччина та Нідерланди. У Великій Британії проституція легальна, але володіння або управління борделем незаконне.

Нагадаємо, Софі Рейн, 20-річна зірка OnlyFans, яка заробила на платформі 43 мільйони доларів, прославилася не стільки своїми прибутками, скільки зізнанням про те, що, попри її заняття, досі є незайманою та позиціонує себе як ревна християнка.