Женатые мужчины "забегают" в обед: хозяйка борделя в Нидерландах рассказала о своей работе

Катрин Де Нуар — управляющая одним из "крупнейших публичных домов Европы". Это легальный бизнес в Нидерландах.

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Менеджер легального публичного дома в Нидерландах рассказала, как выглядит ее типичный день на этой должности. Кэтрин Де Нуар утверждает, что является управляющей "одного из крупнейших в Европе публичных домов". И рассказала, кто чаще всего приходит в бордель и когда. Об этом пишет Daily Mail.

Де Нуар, у которой есть аккаунт на OnlyFans, решила поделиться в своем аккаунте в Instagram тем, чем она занимается в свой обычный день, в том числе и теми моментами, когда она наиболее загружена.

По ее словам, в борделе наблюдается наплыв клиентов между 12:00 и 13:00, когда туда приходят офисные работники во время обеденного перерыва.

После спада оживление снова наступает между 15:00 и 17:00, когда сюда приезжают женатые мужчины, чтобы успеть вернуться домой вовремя. Катрин объяснила: "Это женатые мужчины, которым нужно вовремя возвращаться домой, поэтому они не могут остаться на ночь".

С 8 вечера в борделе наступает "час пик", и обычно сюда приходят "несколько сотен" клиентов.

Катрин рассказала, что "клуб работает по строгому круглосуточному графику, и персонал всегда находится на месте, обеспечивая бесперебойную работу".

"В течение дня на смену приходят специалисты по кадрам, ИТ-специалисты и бухгалтеры, и у клиентов обычно другая атмосфера. Ночью атмосфера более оживленная, больше людей, больше активности и много всего происходит. Затем наступает время закрытия, когда весь клуб убирается, пополняется и готовится к открытию всего через четыре часа. А затем цикл начинается снова", — рассказала Катрин.

Многие из подписчиков Катрин были шокированы, особенно клиентурой, которую привлекали эти бордели.

"Простите, женатые мужчины? А их жены знают, что они изменяют?", — спросили подписчики. Другим показалось шокирующим, что мужчины "забегают" во время обеденного перерыва.

"Люди ведут себя так, как будто проблема в борделе; это не так. Если ваш партнер собирается изменить, он это сделает", — отметил еще один подписчик.

А еще один нашел очень "печальным" тот факт, что многие мужчины заезжают в бордель перед тем, как отправиться домой.

"Поход в бордель в обеденный перерыв — это безумие", — написал еще один комментатор.

Большинство сотрудников и клиентов, как правило, уходят около 5 утра. Однако Катрин сказала, что именно в это время происходит "большинство инцидентов".

В 6 утра бордель закрывается, и в нем остаются только сотрудники службы поддержки клиентов, готовые к новому циклу в 10 утра.

Она сказала, что женатые мужчины часто посещают публичный дом, если им "не хватает близости" дома и "предпочитают платить профессионалу за этот опыт вместо того, чтобы искать любовницу".

Она также сказала, что мужчинам может быть скучно в отношениях, и они ищут новизны.

Она сказала, что мужчины также могут стесняться делиться "необычными фантазиями" со своими партнершами и беспокоиться, что это может повлиять на их отношения.

Катрин подвела итог: "Важно отметить, что речь не идет о том, чтобы возлагать вину на кого-либо из партнеров или предполагать, что это вина мужчины. Иногда жизнь складывается таким образом, что приводит к такому выбору".

Напомним, в США проституция легальна только в Неваде, а бордели действуют в семи из 16 округов. Однако проституция незаконна за пределами борделей.

Однако в Европе это легально в таких странах, как Бельгия, Германия и Нидерланды. В Великобритании проституция легальна, но владение или управление борделем незаконно.

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