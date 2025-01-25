Эскортниц приехало в разы больше: экономический форум в Давосе поставил оригинальный рекорд

В 2025 году в Давосе, куда съехались представители мировой элиты, эскорт-услуги пользуются большим спросом, чем когда-либо.

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20 января в Давосе, в Швейцарских Альпах собралось более 3000 лидеров бизнеса и политических деятелей. Но в город съехались не только представители мировой элиты: среди посетителей мероприятия оказалось очень много эскортниц. А по данным одного сайта, организующего так называемые "свидания, за которые вы платите", многие из прибывших наслаждаются сексуальными оргиями, которые устраивают люди, бронирующие сразу нескольких женщин. Об этом пишет Daily Mail.

"С начала ВЭФ мы зарегистрировали около 300 женщин и трансгендерных женщин в Давосе и его окрестностях", — рассказал Андреас Бергер, представитель Titt4tat.

Для сравнения, в 2024 году число женщин составило около 170 человек.

Саломея Бальтюс - эскортница, которая регулярно посещает Давос Фото: Instagram salome.herself

"С точки зрения количества бронирований на коммерческие интимные мероприятия это был еще один рекордный год для нас на Всемирном экономическом Форуме", — сказал Бергер.

Он также заявил, что секс-вечеринок было "значительно больше", чем в предыдущие годы, основываясь на количестве эскорт-услуг. И, похоже, богатые и влиятельные клиенты также прилагают все усилия, чтобы сохранить в тайне свою сексуальную активность.

"Изменилось то, что многим женщинам в Давосе и его окрестностях теперь приходится подписывать NDA [соглашения о неразглашении]. Мы подозреваем, что это следствие недавних новостей о секс-вечеринках в Голливуде", — сказал Бергер, намекнув на дело против Пи Дидди, и добавив, что эти соглашения часто были на английском языке.

Давос славится своими вечеринками и ночной жизнью Фото: Bloomberg

Еще один руководитель эскорт-агентства раскрыл самую популярную секс-услугу, заказываемую "неприкасаемыми" влиятельными клиентами.

"Анальный секс на самом деле является одной из самых часто запрашиваемых вещей", — говорит Сюзанна из швейцарского эскорт-агентства Avantgarde.

Она добавила о типе клиентов, нанимающих эскорт-услуги во время Форума в Давосе: "Эти люди считают себя неприкасаемыми, и зачастую так оно и есть. По моему опыту, чем выше профессиональный/социальный ранг мужчины, тем ниже у него порог сдерживания насилия в отношении женщин".

Частные самолеты в Давосе Фото: ТАСС

Что касается посетителей ВЭФ, другое агентство сообщило: "Генеральные директора и политики из крупных городов, которые также представлены на ВЭФ, являются такой же частью нашей клиентской базы, как и в повседневной жизни".

По словам Сьюзан из швейцарского агентства эскорта Avantgarde, эскортницы, нанятые во время ВЭФ, должны обладать определенным набором навыков, чтобы понравиться клиентам.

" Наши модели обычно двуязычны, поскольку мы работаем с более взыскательной и высококлассной клиентурой", — говорит она, добавив, что наиболее востребованными языками являются английский как основной язык, а также немецкий или французский.

Ян и Лия из Lia Models отмечают, что в Давосе люди любят похвастаться "вечерами в компании особенно привлекательной женщины, которую представляют как спутницу или подругу".

Ночной Давос Фото: ТАСС

"Элегантность, стиль и способность комфортно маневрировать на высоком социальном уровне выходят на первый план. Уверенный внешний вид имеет важное значение для того, чтобы оправдать ожидания клиентов в этой эксклюзивной среде", — отмечают в агентстве.

Все три поставщика услуг настаивают на том, что конфиденциальность имеет первостепенное значение в эскорт-бизнесе.

Конечно, главная причина, по которой эскортницы приезжают в Давос на ВЭФ, — это желание заработать деньги. Во время мероприятия расценки поднимаются, а некоторые женщины запросто могут запросить 6000 евро за бронирование.

Форум в Давосе Фото: ТАСС

Бергер из Titt4tat добавил, что средняя продолжительность бронирования на ВЭФ составляет четыре часа, что в сочетании со средней почасовой ставкой и 300 бронированиями на Titt4Tat только за первые три дня ВЭФ составит около 300 000 швейцарских франков (270 000 фунтов стерлингов).

Напомним, ранее Саломея Бальтюс — высококлассная эскортница и писательница из Берлина , которая отправилась в Давос (Швейцария) для встречи с клиентами во время Всемирного экономического форума (ВЭФ), рассказала о чем беседуют "сильные мира сего" в Давосе.