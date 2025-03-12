Абсолютно справедливо: Зеленський пояснив, яка ціль атаки далекобійних дронів по Москві (відео)

Удар України по Москві це демонстрація незалежності держави, яка не допустить безкарні атаки на цивільні об'єкти на своїй території, заявив президент Зеленський.

Related video

Президент України Володимир Зеленський назвав атаку далекобійних дронів Сил оборони, яка відбулась 11 березня, закономірною відповіддю росіянам. Глава держави пояснив, що українці не мстились і не впливали на Кремль напередодні зустрічі в Саудівській Аравії щодо перемир'я. Заява Зеленського пролунала під час пресконференції, яку транслювало "Суспільне".

Зеленський провів зустріч з медіа за підсумками зустрічі в Джидді та отримав питання, чи не була атака дронів на Москву демонстрацією сильної позиції перед перемовинами. Президент пояснив, що Сили оборони провели атаку із застосування зброї власного виробництва. Але мета спецоперації — не демонстрація сил, а відповідь на аналогічні удари ЗС РФ по українцях.

"Це абсолютно справедлива відповідь на те, що робить Росія з нами", — наголосив він.

Після цього глава держави навів приклад Кривого Рогу — міста, яке регулярно потерпає від ударів РФ. Останній удар — по цивільній будівлі, по готелю. Зі слів Зеленського, у місті не лишилось жодного готелю, при цьому росіяни застосовують балістичні ракети. Посадовець наголосив, що Сили оборони відповідатимуть, і цим показуватимуть, що не буде безкарних атак на українців та на Україну, як суверенну державу.

"Українські війська будуть відповідати на ці дії. Це не демонстрація сили. Це демонстрація того, що ми є незалежними, ми є суверенною державою, і на кожний удар, яку б здорову територію ти не мав, ти завжди отримаєш відповідь від такої країни, як Україна", — підсумував президент.

Атака дронів на РФ — події 11 березня

Зазначимо, Фокус писав про удар далекобійних безпілотників, який стався в ніч на 11 березня. Громадяни РФ вночі та зранку почали публікувати відео з кадрами вибухів та пожеж. При цьому російська влада підтвердила наліт великої кількості БПЛА, у якому звинувачувала Україну. Під час атаки у Москві та Московській області не оголошували сигнал повітряної тривоги, але закрили чотири міжнародні аеропорти, в яких затримались десятки літаків.

Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив, що на підльоті до російської столиці засоби ППО збили близько 70 пристроїв. При цьому Міноборони РФ заявило, що знешкодило понад 300 дронів. Відео з місця подій показали, що горіла нафтобаза, аеродром, також отримала пошкодження залізниця.

Нагадуємо, 11 березня Генштаб ЗСУ підтвердив атаку далекобійних дронів на Москву, Московську область та інші регіони РФ. Тим часом 10 березня Міноборони України повідомило, скільки безпілотників планує закупити у 2025 році.