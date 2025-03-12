Абсолютно справедливо: Зеленский объяснил, какова цель атаки дальнобойных дронов по Москве (видео)

Удар Украины по Москве это демонстрация независимости государства, которое не допустит безнаказанные атаки на гражданские объекты на своей территории, заявил президент Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку дальнобойных дронов Сил обороны, которая состоялась 11 марта, закономерным ответом россиянам. Глава государства пояснил, что украинцы не мстили и не влияли на Кремль накануне встречи в Саудовской Аравии по перемирию. Заявление Зеленского прозвучало во время пресс-конференции, которую транслировало "Суспільне".

Зеленский провел встречу с медиа по итогам встречи в Джидде и получил вопрос, не была ли атака дронов на Москву демонстрацией сильной позиции перед переговорами. Президент объяснил, что Силы обороны провели атаку с применением оружия собственного производства. Но цель спецоперации — не демонстрация сил, а ответ на аналогичные удары ВС РФ по украинцам.

"Это абсолютно справедливый ответ на то, что делает Россия с нами", — подчеркнул он.

После этого глава государства привел пример Кривого Рога — города, который регулярно страдает от ударов РФ. Последний удар — по гражданскому зданию, по гостинице. По словам Зеленского, в городе не осталось ни одного отеля, при этом россияне применяют баллистические ракеты. Чиновник отметил, что Силы обороны будут отвечать, и этим показывать, что не будет безнаказанных атак на украинцев и на Украину, как суверенное государство.

"Украинские войска будут отвечать на эти действия. Это не демонстрация силы. Это демонстрация того, что мы независимы, мы являемся суверенным государством, и на каждый удар, какую бы здоровую территорию ты не имел, ты всегда получишь ответ от такой страны, как Украина", — подытожил президент.

Атака дронов на РФ — события 11 марта

Отметим, Фокус писал об ударе дальнобойных беспилотников, который произошел в ночь на 11 марта. Граждане РФ ночью и утром начали публиковать видео с кадрами взрывов и пожаров. При этом российские власти подтвердили налет большого количества БПЛА, в котором обвиняли Украину. Во время атаки в Москве и Московской области не объявляли сигнал воздушной тревоги, но закрыли четыре международных аэропорта, в которых задержались десятки самолетов.

Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил, что на подлете к российской столице средства ПВО сбили около 70 устройств. При этом Минобороны РФ заявило, что обезвредило более 300 дронов. Видео с места событий показали, что горела нефтебаза, аэродром, также получила повреждения железная дорога.

Напоминаем, 11 марта Генштаб ВСУ подтвердил атаку дальнобойных дронов на Москву, Московскую область и другие регионы РФ. Между тем 10 марта Минобороны Украины сообщило, сколько беспилотников планирует закупить в 2025 году.