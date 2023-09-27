У гей-оргіях звинувачують єпископа: гучний секс-скандал в парафії в Польщі отримав продовження

Експерти закликають єпископа Сосновської дієцезії Гжегожа Кашака піти у відставку, втім він не хоче залишати свій пост.

Related video

У Польщі розслідують справу сексуальної оргії у пресвітерії в парафії Пресвятої Діви Марії Ангельської в Домброві Гурнічій. Група священників влаштувала гей-вечірку, на яку запросили хлопця-повію. Під час гулянь той знепритомнів, а представники духовенства не пускали до нього медиків. Експерти закликають єпископа Сосновської дієцезії Гжегожа Кашака піти у відставку, втім він не хоче залишати свій пост. Про це пише видання Ukrayina.pl.

В парафії заперечили повідомлення про секс-оргію, яку оприлюднило польське видання "Gazeta Wyborcza". Однак журналісти встановили, що на адресу єпископа курії в Сосновці було надіслано листа про те, що в приміщення, яке належить парафії, справді приїздила аварійна служба та поліція і у них стався конфлікт зі священниками.

Парох Анджей Стасяк в інтерв’ю журналістам зізнався, що такий інцидент стався в приміщенні парафії. Священик наголосив, що "вирізав би учасників цієї сатанинської гри до сьомого коліна", але єдине, що він міг зробити, це повідомити Сосновецьку курію.

Раніше в Польщі вже був секс-скандал, в який потрапив ректор семінарії, якого звинуватили у відвідуванні гей-кімнат. Єпископ Гжегож Кашак не відсторонив ректора семінарії, натомість Ватикан закрив Сосновецьку семінарію, де мали місце сексуальні насильства. Також став відомий факт, що один із польських священників убив диякона, а після цього вкоротив собі віку. Єпископ почав якось реагувати на інцидент лише після того, як інформація стала відома ЗМІ.

Важливо

Гучний секс-скандал у Польщі: священники влаштували оргію і довели до непритомності "хлопця-повію"

Доктор філософії релігії, письменник та публіцист Томаш Терліковські зазначив виданню, що всі вищезгадані ситуації сталися в результаті дій чи бездіяльності єпископа Кашака.

"Це він призначив ректора, який пішов у темну кімнату. Це він його не звільнив. Це його призначенці були розігнані Ватиканом — і вихованці, які приставали до семінаристів. Тепер ці семінаристи є героями нинішніх скандалів" — пояснює він.

Терліковського обурює, що єпископ абсолютно не знає, як виправити свою багаторічну недбалість. "Ліками є дія, а не молитва" — зазначає Терліковський. На думку польського експерта, єпископу слід подати папі прохання про відставку та просити про призначення ватиканської комісії, яка розслідує ситуацію в дієцезії.

"Надто довго триває гниття Сосновецької єпархії під владою єпископа Кашака. Надто довго вірним і чесним священникам було соромно за те, що відбувається під його владою, і надто довго триває процес псування того, що зробили його попередники", — вважає професор.

На думку Терліковського, єдина надія на ЗМІ — у Ватикані мають якомога швидше звільнити єпископа Кашака з посади.

Нагадаємо, що Львівська ОДА хотіла організувати для своїх працівників у робочий час тренінг, із сексуального виховання. Через це стався скандал у мережі.