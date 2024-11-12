У Львові військовий капелан їздив напідпитку і погрожував поліцейським: що вирішив суд

Згідно з матеріалами справи, рівень алкоголю в крові військового священника сягав 2,25 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму. Суд оштрафував правопорушника.

У Львові суд визнав винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння військового капелана Православної церкви України. Священнослужителя оштрафували на 17 тисяч гривень. Про це йдеться у заяві Сихівського районного суду міста Львова.

Як повідомляється у протоколі поліції, рівень алкоголю в крові капелана сягав 2,25 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму (0,2 проміле). На відеозаписах із місця події зафіксовано нахабну поведінку водія. Він використовував ненормативну лексику та погрожував правоохоронцям. Однак точна дата та місце затримання у матеріалах суду не вказані.

Суддя Олена Тімченко, розглянувши всі обставини справи, 8 листопада постановила оштрафувати військового священника на 17 тисяч гривень і позбавити права керувати транспортними засобами на один рік. Ім’я порушника наразі не оприлюднено, а постанову можна оскаржити. Наразі рішення ще не внесено до судового реєстру.

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