Во Львове военный капеллан ездил нетрезвым и угрожал полицейским: что решил суд

Согласно материалам дела, уровень алкоголя в крови военного священника достигал 2,25 промилле, что в 11 раз превышает допустимую норму. Суд оштрафовал правонарушителя.

Во Львове суд признал виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения военного капеллана Православной церкви Украины. Священнослужителя оштрафовали на 17 тысяч гривен. Об этом говорится в заявлении Сиховского районного суда города Львова.

Как сообщается в протоколе полиции, уровень алкоголя в крови капеллана достигал 2,25 промилле, что в 11 раз превышает допустимую норму (0,2 промилле). На видеозаписях с места происшествия зафиксировано наглое поведение водителя. Он использовал ненормативную лексику и угрожал правоохранителям. Однако точная дата и место задержания в материалах суда не указаны.

Судья Елена Тимченко, рассмотрев все обстоятельства дела, 8 ноября постановила оштрафовать военного священника на 17 тысяч гривен и лишить права управлять транспортными средствами на один год. Имя нарушителя пока не обнародовано, а постановление можно обжаловать. Сейчас решение еще не внесено в судебный реестр.

Напомним, на Полтавщине осудили мужчину, который отказался от мобилизации из-за температуры и перелома.

Адвокат Олег Леонтьев заявил, что около трети штрафов, которые выписывают военнообязанным гражданам сотрудники ТЦК и СП, отменяются в судах. Это является следствием грубых процессуальных ошибок при составлении документов.