В РФ "боевая путана" ложкой нейтрализовала правоохранителя под прикрытием

24-летний лейтенант "исключительно по работе" прибыл в одну из колыбелей разврата на Ленинском проспекте в Москве, заплатил деньги, а впоследствии оказался в травмпункте.

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В России сотрудница сферы сексуальных услуг избила правоохранителя металлической ложкой для обуви и залила его перцовкой, когда он пытался ее задержать. Об этом пишет российское издание Shot.

Отмечается, что рейд по гнездам разврата в российской столице закончился травмпунктом для одного из сотрудников полиции, который работал под прикрытием.

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Так, 24-летний лейтенант "исключительно по работе" прибыл в одну из колыбелей разврата на Ленинском проспекте в Гагаринском районе Москвы. 24-летняя куртизанка Екатерина любезно впустила его в квартиру, взяла у него деньги, после чего правоохранитель предъявил удостоверение.

"Далее события стремительно развивались: Катя брызнула гостю в лицо из перцового баллончика, побила его по голове металлической ложкой для обуви и вытолкнула в подъезд", — говорится в сообщении.

После боевого столкновения с проституткой лейтенанту пришлось вызывать подкрепление.

Его коллеги смогли задержать женщину и доставить ее в райотдел.

Пострадавший правоохранитель тем временем отправился в травмпункт, где ему диагностировали ожоги обоих глаз и лица первой степени и ушиб мягких тканей головы. После оказания первой помощи лейтенант вернулся к службе.

По факту нападения на правоохранителя проводится проверка. Уголовное дело пока не возбуждено.

Напомним, что в Польше священники устроили оргию и довели до обморока "парня-проститутку". Медики, которых вызвали на место происшествия, не могли к нему подступиться из-за сопротивления духовенства.

Ранее сообщалось, что Львовская ОВА хотела организовать для своих работников в рабочее время тренинг, посвященный сексуальному воспитанию. Из-за этого произошел скандал в сетях