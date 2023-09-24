Громкий секс-скандал в Польше: священники устроили оргию и довели до обморока "парня-проститутку"

На свою гулянку польские священники вызвали мужчину-проститутку и приняли виагру. Во время оргии жигало потерял сознание.

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В Польше произошел громкий секс-скандал с участием священников и "мальчика по вызову". Последний во время разгульного пиршества потерял сознание, а медики, которых вызвали на место происшествия, не могли к нему подступиться из-за сопротивления духовенства. Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

Как пишет СМИ, местом для оргии священнослужители выбрали Приход Пресвятой Девы Марии Ангельской в Домброве Гурничей. Источник издания рассказывает, что на гулянку духовенство решило вызвать парня-проститутку, а для улучшения ощущений священнослужители приняли таблетки для повышения потенции.

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В какой-то момент работник индустрии по оказанию сексуальных услуг потерял сознание. Когда медики прибыли на место оргии, они не сразу смогли добраться до пациента, поскольку духовенство сопротивлялось.

Медикам пришлось вызывать на подмогу правоохранителей.

Делом уже заинтересовалась Сосновецкая районная прокуратура Польши. Следователи открыли уголовное производство по факту неоказания медицинской помощи человеку, который в ней нуждался, и причинении тяжких телесных повреждений. Подобное деяние наказывается лишением свободы до трех лет.

Сосновецкая епархиальная курия проводит собственное расследование.

"О результатах работы комиссии будет проинформирован епископ-ординарий. После завершения ее работы и установления обстоятельств инцидента будут приняты соответствующие меры, предусмотренные каноническим правом", — говорится в сообщении.

В четверг польские пожарные сообщили, что в храме, где произошла оргия, вспыхнул пожар. Возгорание потушили, пострадавших нет. Польские СМИ не исключают, что это может быть связано с громким скандалом.

Напомним, что Львовская областная государственная администрация хотела организовать для своих работников в рабочее время тренинг, посвященный сексуальному воспитанию. Из-за этого произошел скандал в сети.