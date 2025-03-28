Забрали все: УПЦ МП, покидая храм на Киевщине, "освободила" его от линолеума и дверей (видео)

На Киевщине в городе Белая Церковь еще один храм перешел под управление Украинской православной церкви (Киевского патриархата). Он достался общине без дверей и настеленного пола.

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Об этом в "Фейсбук" сообщил священнослужитель Православной церкви Украины, капеллан ВСУ Николай Гопайнич.

"Представители общины московского патриархата в Белой Церкви, покидая храм, сняли боковые входные двери с двух сторон, сняли линолеум с пола и забрали все, что можно было только забрать", — написал он.

Капеллан прикрепил видео и фото, где видно, что храм остался без входной двери и с голым бетонным полом.

Ранее, 21 марта, в Белой Церкви представители УПЦ МП освободили Храм святого Пантелеймона, который расположен на улице Карбышева. Переход состоялся в соответствии с действующим законодательством после юридического оформления решения общины. Там пол и двери были на месте.

Напомним, что на Волыни священник УПЦ МП не впустил в местный храм похоронную процессию погибшего на войне местного жителя. Из-за этого священникам ПЦУ пришлось отпевать покойного под воротами.

В Черновицкой области в селе Задубровка произошел скандал из-за того, что священники единственного в селе храма, который принадлежит УПЦ МП, не пускали гроб с телом погибшего на войне бойца ВСУ. Собравшиеся выломали дверь в храм.