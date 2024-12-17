Отпевали под воротами: священник УПЦ МП не пустил в церковь похоронную процессию погибшего бойца

Десятки людей пришли проститься с погибшим земляком и не смогли попасть на территорию местного храма. Боец погиб во время боев на Харьковщине.

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На Волыни священник УПЦ МП не впустил в местный храм похоронную процессию погибшего на войне местного жителя Василия Солодухи. Из-за этого священникам ПЦУ пришлось отпевать покойного под воротами. Об этом в сети рассказал настоятель храма Святителя Василия Великого Православной церкви Украины в Старой Выжевке Иван Зеленко.

"Провели в последний путь Воина Героя Василия Солодуху, жителя села Смоляри. К сожалению, чин похорон благодаря промосковскому настоятелю, совершали под воротами местного храма", — написал он.

Как пишет издание "Район Старая Выжевка", десятки людей пришли проститься с погибшим земляком и не смогли попасть на территорию местного храма.

"Сердце кровью обливается. Обращаюсь к жителям села Смоляры: за кого или за что погиб ваш земляк? Как можно так не уважать Героя? Неужели он заслужил вот такого неуважения?", — написал старовиживчанин Владимир Тимошук, обнародовав соответствующее видео в фейсбуке.

О гибели Василия Солодухи стало известно 12 декабря. Он погиб во время выполнения боевого задания в районе села Малая Волчья Харьковской области. Погибшему защитнику было 45 лет.

Напомним, что ранее в Черновицкой области в селе Задубровка во время похорон 28-летнего бойца ВСУ Ивана Назария возник конфликт между людьми и священниками храма святого Архистратига Михаила. Присутствующие на похоронах выломали дверь в здание, потому что гроб с погибшим героем не пускали внутрь.

Ранее в Харьковской области СБУ разоблачила бывшего настоятеля храма УПЦ (МП), который во время оккупации Харьковской области благословлял российских оккупантов, а также устраивал постановочное церковное шествие.