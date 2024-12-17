Відспівували під брамою: священник УПЦ МП не пустив до церкви похоронну процесію загиблого бійця

Десятки людей прийшли попрощатися із загиблим земляком і не змогли потрапити на територію місцевого храму. Боєць загинув під час боїв на Харківщині.

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На Волині священник УПЦ МП не впустив до місцевого храму похоронну процесію загиблого на війні місцевого жителя Василя Солодухи. Через це священникам ПЦУ довелося відспівувати покійного під брамою. Про це в мережі розповів настоятель храму Святителя Василія Великого Православної церкви України у Старій Вижівці Іван Зеленко.

"Провели в останню путь Воїна Героя Василя Солодуху, жителя села Смолярі. Нажаль, чин похорону завдяки промосковському настоятелю, звершували під брамою місцевого храму", — написав він.

Як пише видання "Район Стара Вижівка", десятки людей прийшли попрощатися із загиблим земляком і не змогли потрапити на територію місцевого храму.

"Серце кров'ю обливається. Звертаюсь до жителів села Смолярі: за кого чи за що загинув ваш земляк? Як можна так не поважати Героя? Невже він заслужив ось такої неповаги?", — написав старовижівчанин Володимир Тимошук, оприлюднивши відповідне відео у фейсбуці.

Про загибель Василя Солодухи стало відомо 12 грудня. Він загинув під час виконання бойового завдання в районі села Мала Вовча Харківської області. Загиблому захиснику було 45 років.

Нагадаємо, що раніше в Чернівецькій області в селі Задубрівка під час похорону 28-річного бійця ЗСУ Івана Назарія виник конфлікт між людьми та священниками храму святого Архистратига Михаїла. Присутні на похороні виламали двері до будівлі, бо труну із загиблим героєм не пускали всередину.

Раніше на Харківщині СБУ викрила колишнього настоятеля храму УПЦ (МП), який під час окупації Харківської області благословляв російських окупантів, а також влаштовував постановочну церковну ходу.