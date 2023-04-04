Організовував постановочну ходу і благословляв окупантів: СБУ викрила священника УПЦ МП з Ізюма

Священник освячував їхні колони військової техніки окупантів у Куп’янському районі та виступав "режисером" заходів з імітації підтримки росіян на Харківщині.

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На Харківщині СБУ викрила колишнього настоятеля храму УПЦ (МП). Під час окупації Харківської області він благословляв російських окупантів, а також влаштовував постановочну церковну ходу. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Правоохоронці зібрали доказову базу на священника.Він відкрито підтримав збройну агресію РФ і у період тимчасової окупації частини Харківської області організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі за участю місцевих жителів.

"За даними контррозвідки СБУ, під час "заходу" він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі. Увесь "процес" наказав своїм поплічникам зафіксувати на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах. Таким чином ворог намагався імітувати "підтримку" загарбників з боку місцевих вірян.", — повідомили в СБУ.

Коли Харківщину звільняли, священник-колаборант втік із родиною до РФ. Там він став настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Твєрської і Кашинської єпархії РПЦ.

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