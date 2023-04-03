Працює на Кремль: СБУ повідомила про підозру блогеру-мільйоннику Подоляці

За інформацією слідства, Юрій Подоляк неодноразово виступав у ток-шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова, а також закликав до захоплення України та знищення її інфраструктури у своїх відеороликах.

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Блогеру Юрію Подоляці повідомили про підозру у роботі на Російську Федерацію проти України. Інформація про це з'явилася в офіційному телеграм-каналі СБУ.

"Знаходячись на території країни-агресора, він бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб", — йдеться в повідомленні СБУ.

Так, Подоляка регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, зокрема, на ток-шоу російського журналіста-пропагандиста Володимира Соловйова. Під час цих ефірів блогер неодноразово закликав до захоплення України та знищення громадської інфраструктури країни.

Також блогер на особистому сайті, а також на каналах Ютуба, Рутуба та в месенджері Телеграм поширював проросійські фейки. При цьому на Подоляку підписано понад мільйон користувачів інтернету.

Ініційовані СБУ експертні дослідження підтвердили, що в інтерв'ю та виступах Подоляки є факти його підривної діяльності проти України.

СБУ повідомила проросійського блогера про підозру у скоєнні злочинів відразу за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України.

Хто такий Юрій Подоляка

Подоляка народився 21 лютого 1975 року у місті Суми (за даними "Миротворця" — село Піщане Сумської області).

За словами самого Подоляки, закінчив Сумський державний університет.

У 2004 році брав участь у "Помаранчевій революції", але вже у 2013 році зайняв антиукраїнську позицію та почав озвучувати у своєму блозі та статтях антиукраїнські наративи.

Одружений, має двох дітей. Старша донька зараз, за словами пропагандиста, мешкає на території України.

Внесений до бази даних "Миротворця" як зрадник, приспішник російських військових злочинців та антиукраїнський пропагандист.

До речі, саме Подоляка поширив в інформаційному просторі фейк про те, що одна з постраждалих жінок під час обстрілу російськими військами пологового будинку в Маріуполі — найнята актриса та б'юті-блогерша.

Блогер Юрій Подоляка неодноразово закликав до захоплення України у своїх відеороликах

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні судитимуть проросійського блогера-мільйонника. За інформацією ЗМІ, йшлося про Юрія Подоляку, який неодноразово поширював російську пропаганду і запам'ятався українцям фейком про постраждалу під час обстрілу пологового будинку в Маріуполі жінку.

Також ми інформували про те, що наприкінці липня 2022 року YouTube видалив канал білоруського пропагандиста Григорія Азаренка. Раніше платформа вже обмежувала доступ до каналу: отримавши попередження, Азаренок не міг завантажувати нові відео. Протягом трьох місяців він отримав три попередження, що стало підставою для видалення каналу — такі правила встановлені Youtube.