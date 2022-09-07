"В Україні судитимуть проросійського блогера-мільйонника", — Офіс генпрокурора

За інформацією ЗМІ, йдеться про Юрія Подоляка, який неодноразово поширював російську пропаганду та запам'ятався українцям фейком про постраждалу під час обстрілу пологового будинку в Маріуполі жінку.

Сумська обласна прокуратура відправила до суду звинувачення щодо блогера-мільйонника, який виправдовував війну Росії проти України та поширював серед своєї аудиторії. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось слідчими Головного управління Нацполіції Сумської області.

Воно встановило, що уродженець Сум, який активно займався відеоблогінгом і мав у мережах мільйонну аудиторію, з початком вторгнення Росії на Донбас та анексію Криму в 2014 році виїхав в РФ.

Там українець, називаючи себе "головним спікером війни", допомагав супротивникові вести інформаційну війну проти України. Він поширював фейки та виправдовував збройну агресію Росії щодо України.

Якщо суд доведе провину відеоблогера, йому загрожує позбавлення волі терміном від п'яти до восьми років із конфіскацією майна або без.

В Офісі генпрокурора не називають імені та прізвища підозрюваного. Але журналісти, судячи з опублікованого фото, припустили, що йдеться про блогера Юрія Подоляка.

Хто такий Юрій Подоляка

Подоляка народився 21 лютого 1975 року в місті Суми (за даними "Миротворця" — село Піщане Сумської області).

За словами самого Подоляки, закінчив Сумський державний університет.

У 2004 році брав участь у "Помаранчевій революції", але вже в 2013 році зайняв антиукраїнську позицію і почав озвучувати у своєму блозі та статтях антиукраїнські наративи.

Одружений, має двох дітей. Старша донька зараз, за словами пропагандиста, мешкає на території України.

Внесено до бази даних "Миротворця" як зрадника, посібника російських воєнних злочинців та антиукраїнського пропагандиста.

До речі, саме Подоляка поширив в інформаційному просторі фейк про те, що одна з постраждалих жінок під час обстрілу російськими військами пологового будинку в Маріуполі — найнята акторка та б'юті-блогерка.

[ + – ] Проросійський блогер Юрій Подоляка в окупованому росіянами Криму

Нагадаємо, у вівторок, 6 вересня, в Україні остаточно заборонили Партію Шарія. Слідство встановило, а суд погодився з тим, що діяльність цієї політичної сили дестабілізувала суспільно-політичну ситуацію в Україні.

А наприкінці липня YouTube видалив канал білоруського пропагандиста Григорія Азаренка. Раніше платформа вже обмежувала доступ до каналу: отримавши попередження, Азаренок не міг завантажувати нові відео. Протягом трьох місяців він отримав три попередження, що стало підставою для видалення каналу — такі правила встановлені Youtube.