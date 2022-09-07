"В Украине будут судить пророссийского блогера-миллионника", — Офис генпрокурора

По информации СМИ, речь идет о Юрие Подоляке, который неоднократно распространял российскую пропаганду и запомнился украинцам фейком о пострадавшей во время обстрела роддома в Мариуполе женщине.

Сумская областная прокуратура направила в суд обвинение в отношении блогера-миллионника, который оправдывал войну России против Украины и распространял среди своей аудитории. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Специальное досудебное расследование осуществлялось следователями Главного управления Нацполиции в Сумской области.

Оно установило, что уроженец Сум, который активно занимался видеоблогингом и мел в сетях миллионную аудиторию, с началом вторжения России на Донбасс и аннексии Крыма в 2014 году уехал в РФ.

Там украинец, называя себя "главным спикером войны", помогал противнику вести информационную войну против Украины. Он распространял фейки и оправдывал вооруженную агрессию России в отношении Украины.

Если суд докажет вину видеоблогера, ему грозит лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

В Офисе генпрокурора не называют имени и фамилии подозреваемого. Но журналисты, судя по опубликованной фотографии, предположили, что речь идет о блогере Юрии Подоляке.

Кто такой Юрий Подоляка

Подоляка родился 21 февраля 1975 года в городе Сумы (по данным "Миротворца" — село Песчаное Сумской области).

По словам самого Подоляки, окончил Сумской государственный университет.

В 2004 году принимал участие в "Оранжевой революции", но уже в 2013 году занял антиукраинскую позицию и начал озвучивать в своем блоге и статьях антиукраинские нарративы.

Женат, имеет двое детей. Старшая дочь сейчас, по словам пропагандиста, проживает на территории Украины.

Внесен в базу данных "Миротворца" как предатель, пособник российских военных преступников и антиукраинский пропагандист.

К слову, именно Подоляка распространил в информационном пространстве фейк о том, что одна из пострадавших женщин при обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе — нанятая актриса и бьюти-блогерша.

[ + – ] Пророссийский блогер Юрий Подоляка в оккупированном россиянами Крыму

Напомним, во вторник, 6 сентября, в Украине окончательно запретили "Партию Шария. Следствие установило, а суд согласился с тем, что деятельность этой политической силы дестабилизировала общественно-политическую ситуацию в Украине.

А в конце июля YouTube удалил канал белорусского пропагандиста Григория Азаренка. Ранее платформа уже ограничивала доступ к каналу: получив предупреждение, Азаренок не мог загружать новые видео. В течение трех месяцев он получил три предупреждения, что и стало основанием для удаления канала — такие правила установлены Youtube.