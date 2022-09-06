В Украине окончательно запретили "Партию Шария", — СБУ

Суд отклонил апелляционную жалобу представителей "Партии Шария" и вынес решение, что эта политическая сила дестабилизировала ситуацию в Украине.

В Украине окончательно на официальном уровне запретили деятельность пророссийской "Партии Шария". Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Во вторник, 6 сентября, Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу представителей партии, что де-факто означает запрет на ее деятельность.

Судьи приняли такое решение в ответ на реакцию СБУ на угрозы национальной безопасности и на основании указа Президента и решения СНБО.

Следствие установило, а суд согласился с тем, что деятельность этой политической силы дестабилизировала общественно-политическую ситуацию в Украине.

Кроме того, лидер партии и ее члены распространяли антиукраинскую пропаганду. А сам Анатолий Шарий в своих видео и интервью неоднократно пропагандировал войну Украины с Россией и высказывал нарративы российской пропаганды.

Кто такой лидер партии Анатолий Шарий

Анатолий Шарий — пророссийский пропагандист и бывший журналист. Ведет свой блог на видеохостинге YouTube, в котором всячески поддерживает российско-украинскую войну и продвигает пропагандистские нарративы. В июне 2021 года на Шария были подписаны уже 2,45 млн пользователей.

Родился в 1978 году в Киеве. С 2005 года начал карьеру в журналистике.

Общественности Шарий стал известен во время Революции Достоинства, когда пытался подавать "свой взгляд" (де-факто — транслировал российские нарративы) на ситуацию.

В 2015 году Шарий создал свою политическую партию, которая стала известна под нынешним названием в 2019 году. Ее возглавляла Ольга Бондаренко — жена Шария.

Против Шария расследовали два уголовных дела. Во-первых, правоохранители подозревали, что в 2011 году, работая в одном из украинских СМИ, Шарий сам организовал на себя покушение. Второе дело касалось стрельбы в ресторане "Макдональдс", где во время конфликта блогер ранил мужчину.

В 2012 году Шарий выехал в Литву и попросил там политического убежища. Годом позже по запросу Украины Интерпол арестовал Шария в Нидерландах, но его экстрадиция так и не состоялась. После этого Шарий снова оказался в Литве.

С 2019 года живет в Испании в поселке Рода-де-Бара вместе с супругой Ольгой.

Шарий также внесен в базу данных "Миротворца".

Напомним, в мае 2022 года в Испании был задержан блогер Анатолий Шарий по обвинениям в совершении госизмены и осуществлении противоправной деятельности в ущерб нацбезопасности страны. Операция по задержанию Шария проводилась местными правоохранителями при взаимодействии с СБУ и Офисом генпрокурора.

Фокус также писал, что 1 марта 2021 года СБУ начала расследование в отношении политической силы "Партия Шария", которую подозревали в нарушении правил регистрации партий. 21 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции против Анатолия Шария, его жены Ольги и главного редактора сайта "Страна" Игоря Гужвы.