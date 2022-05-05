Шарий задержан в Испании: как его поймали и что ждет обвиняемого в госизмене блогера (видео)

Операция по задержанию Шария проводилась местными правоохранителями при взаимодействии с СБУ и Офисом генпрокурора. СМИ сообщают, что блогера отпустили под подписку о невыезде и в ближайшее время Украина инициирует экстрадицию.

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В среду, 4 мая, в Испании был задержан блогер Анатолий Шарий по обвинениям в совершении госизмены и осуществлении противоправной деятельности в ущерб нацбезопасности страны. В Верховной Раде утверждают, что подозреваемый Анатолий Шарий в скором времени будет экстрадирован в Украину. Фокус в одном материале собрал информацию о том, как задерживали блогера в Испании и что его ждет после возвращения в страну.

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Анатолий Шарий задержан — подробности спецоперации

5 мая пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о том, что Анатолий Шарий задержан в Испании местными правоохранителями. Спецоперация, по данным ведомства, проводилась при взаимодействии СБУ, Офиса генпрокурора и международных партнеров.

В пресс-релизе говорилось, что обвиняемый в госизмене Анатолий Шарий также подозревается в нанесении ущерба информационной безопасности страны, а все противоправные действия он осуществлял "по заказу иностранных структур".

[ + – ] Блогер Анатолий Шарий задержан силовиками в Испании

Российское агентство "РИА Новости" утверждает, что полиция Испании подтвердила им информацию о задержании Анатолия Шария.

Адвокат арестованного блогера Сталина Гуревич в комментарии журналистам не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть заявление СБУ о спецоперации. По ее словам, последний раз с Анатолием Шарием она общалась "вчера или позавчера", и ей ничего не известно о задержании блогера в Испании.

"Я с Анатолием всегда на связи, но так как он живет не в России, у нас связь по Интернету, отвечает он не всегда оперативно. Я ему написала (после информации о задержании — ред.), пока он не отвечал, хотя сообщение прочитано. Учитывая то, что он в Telegram пишет, думаю, ему просто не до меня, занят скорее всего", — добавила Гуревич в комментарии журналистам.

Издание "Сегодня", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщало, что в задержании Анатолия Шария участвовали представители Интерпола.

"Поступала информация, что он был на своей вилле. Там ли был задержан — этого пока не знаем", — говорилось в сообщении.

Ни Анатолий Шарий, ни его супруга Ольга официально не подтвердили информацию о задержании. В 11:48 по киевскому времени жена блогера опубликовала в своем Telegram снимок из Барселоны, который через несколько минут уже в свой канал репостнул сам обвиняемый в госизмене видеоблогер.

[ + – ] Жена Анатолия Шария не подтвердила информацию о задержании блогера

Анатолий Шарий задержан — что будет дальше и планируют ли экстрадировать блогера в Украину

Представитель главы государства в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире телемарафона заявил, что в ближайшее время Украина инициирует процедуру экстрадиции задержанного в Испании Анатолия Шария. По словам члена комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, блогер был арестован в рамках международной правовой помощи по розыску.

"Соответственно, сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, и он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам… Убежден, что адвокаты Шария будут обжаловать все действия, поэтому надеяться, что он будет на территории Украины завтра — это слишком оптимистично. Но то, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия, — у меня сомнений также нет", — подчеркнул Вениславский и добавил, что международные партнеры сейчас следят за соблюдением правовых процедур в отношении Анатолия Шария.

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Источники издания "Сегодня" в правоохранительных органах подтверждают, что в ближайшее время Украина инициирует процедуру экстрадиции задержанного блогера.

"Экстрадиция Шария состоится обязательно. Как правило, такое осуществляется в промежутке времени около двух недель-месяца, — заявили осведомленные источники в комментарии журналистам.

[ + – ] Задержанного Анатолия Шария ожидает экстрадиция в Украину, - СМИ

Российская журналистка Анастасия Попова, которая является шефом представительства ВГТРК в Брюсселе, заявила, что Анатолий Шарий был отпущен под подписку о невыезде. По ее словам, подозреваемый блогер сможет вернуться в Барселону и ожидать решения об экстрадиции в Украину.

[ + – ] Анатолия Шария отпустили под подписку о невыезде, - росСМИ

Анатолий Шарий задержан — в чем обвиняют блогера

В феврале 2021 года СБУ объявила о подозрении Анатолию Шарию. Блогеру предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.1 ст. 111 — "Государственная измена";

ч.1 ст.161 — "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков".

В силовом ведомстве утверждали, что Анатолий Шарий осуществлял противоправную деятельность во вред национальной безопасности Украины в информационной сфере, а все действия были выполнены по заказу иностранных структур.

Также в феврале Служба безопасности Украины объявила в розыск блогера после того, как он не явился на допрос. Также правоохранители вручени адвокату Анатолия Шария ходатайство об избрании меры пресечения его клиенту, которое далее будет направлено в суд.

1 марта 2021 года СБУ начала расследование в отношении политической силы "Партия Шария", которую подозревали в нарушении правил регистрации партий. 21 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции против Анатолия Шария, его жены Ольги и главного редактора сайта "Страна" Игоря Гужвы.

В феврале 2022 года Владимир Зеленский усилил санкции против Анатолия Шария. В подписанном главой государстве документа говорилось, что украинские провайдеры должны заблокировать любой доступ к порталам "Шарий.net" и "Страна.ua".

В условиях полномасштабной войны и военного положения Владимир Зеленский также ввел в действие решение СНБО о запрете деятельности пророссийских партий, которое распространяется на ОПЗЖ и "Партию Шария".

Также Фокус публиковал эксклюзивное интервью с главным редактором портала "Sharij.net" Ольгой Шарий, которая рассказала об избирателях Зеленского, (не)единой Украине и плане "Б" на тот случай, если политсилу "Партия Шария" закроют.

Помимо этого, Анатолий Шарий занимал второе место в рейтинге Фокуса "ТОП-50 блогеров Украины" в 2021 году.